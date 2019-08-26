Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon hektar

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçirecek.

Yaklaşık 28 milyon hektar tarım alanının bulunduğu Türkiye’de verimliliği artırıcı tedbirlerin başında arazi toplulaştırması ve sulaması geliyor. Tarım alanlarının 14.2 milyon hektarı ise arazi toplulaştırması yapmaya uygun alanlardan oluşuyor. Bu çerçevede 2018 yılına kadar değişik kurum ve kuruluşlar tarafından 8.2 milyon hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zamana kadar 3.6 milyon hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlandı.

Toplulaştırma yetkisi sulama projelerini yapan DSİ’ye geçti

Arazi toplulaştırmada amacın sadece tarım parsellerini birleştirilerek daha büyük parseller elde etmek olmadığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Arazi toplulaştırması ile birlikte sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerini de birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi sulama projelerini de hayata geçiren DSİ Genel Müdürlüğümüze verildi” diye konuştu.

2018 yılında 496 bin hektar alanda tapu tescil işlemlerinin tamamlandığını belirten Bakan Pakdemirli, “DSİ olarak ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz. Bu sayede kırsal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine büyük katkıda bulunmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.