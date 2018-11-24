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"Toplumun üçte birinde mide-bağırsak hastalığı belirlendi"

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından gerçekleştirilen, mide-bağırsak hastalıklarının değerlendirildiği toplum taraması çalışmasında, toplumda obezitenin ve karaciğer yağlanmasının çok sık olduğu, olguların üçte birinde mide-bağırsak hastalıkları olduğu ve kadınlarda sıklığın belirgin arttığı ortaya konuldu - Prof. Dr. Orhan Sezgin: - "Çalışmaya katılanların yüzde 36'sında, mide-bağırsak hastalığı olduğunu tespit ettik" - "Araştırmada sonucunda, mide-bağırsak hastalığı olanların yüzde 75'inin kadın olduğu belirlendi. Kadınlarda çok ezici bir sıklıkla mide-bağırsak hastalığı daha sık görülmektedir" - "Tarananların yüzde 35'i aşırı kilolu, yüzde 45'i ise obezdi. Ultrasonografide de çarpıcı bir sonuç saptandı. Toplumun yüzde 60'ının karaciğeri yağlıydı"

ANTALYA (AA) - Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmada, toplumun üçte birinde mide-bağırsak hastalığı ve yüzde 60'ının karaciğer yağlanması olduğu ortaya kondu.

Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından düzenlenen "35. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya'da gerçekleştirildi.

Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de ilk kez gastrointestinal hastalıklar için gerçekleştirilen tarama sonuçları paylaşıldı.

Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Sezgin, Türkiye'de mide-bağırsak hastalıklarını ve bunun yol açtığı sosyal ve ekonomik sıkıntıların sıklıkla gözlendiğini söyledi.

Bu hastaların gastroenterolojiye ve diğer hekimlik branşlarına en fazla başvuran hastalar içinde yer aldığını ifade eden Sezgin, bu hastalıkların toplumun ne kadarında bulunduğunu, ne sıkıntılara yol açtığını, hastaların bu amaçla kullandığı ilaçları gösteren bilimsel sistematik geniş katılımlı toplum taramasının bulunmadığını anlattı.

Bu amaçla Türk Gastroenteroloji Derneği olarak, Türkiye'de ilk defa "Erişkinlerde Gastrointestinal Sistem Hastalıklarının ve Ultrasonografik Bulguların sıklığını saptamak" amacıyla bilimsel bir çalışmaya imza attıklarını belirten Sezgin, bu kapsamda Nevşehir'in Gülşehir ve Avanos ilçelerinde sistematik bir toplum taramasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sezgin, çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu, Türkiye'de ilk gastrointestinal hastalıklar için tarama çalışmasıdır. Bu çalışma, 2017-2018 yılları arasında bir yıllık dönemde Nevşehir'in bu iki ilçesinde yapıldı. Niye buralarda gerçekleştirildi derseniz, Nevşehir ilinin Gülşehir ve Avanos ilçeleri, İstatistik Kurumu'nun verileriyle tespit edilmiştir ki nüfus dağılımı açısından Türkiye'yi birebir örnekleyen, birebir yansıtan iki yerdir. İlaveten son 5 yıllık dönemde nüfus göç hızı yüzde 5'in altındadır. Buralar, uzun dönemli takiplerin de yapılabileceği ve Türkiye'ye sonuçların projekte edilebileceği iki yerdir."

- "Toplumun yüzde 60'ının karaciğeri yağlı"

Sezgin, her iki ilçeden toplam 3 bin 369 gönüllü kişinin şikayetlerinin sorgulandığını ve karın ultrasonografisi yapıldığını belirtti.

Sezgin, araştırma sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Sonuçlar çok çarpıcı bulguları ortaya koydu. Çalışmaya katılanların yüzde 36'sında, yani toplumun üçte birinde 'gastrointestinal sistem hastalığı" olarak isimlendirilen mide-bağırsak hastalığı olduğunu tespit ettik. Yani, Türk halkının üçte birinde mide-bağırsak hastalığı olduğunu bilimsel olarak kanıtlarıyla ortaya koyduk.

Araştırmada sonucunda, mide-bağırsak hastalığı olanların yüzde 75'inin kadın olduğu belirlendi. Kadınlarda çok ezici bir sıklıkla mide-bağırsak hastalığı daha sık görülmektedir. Önemli diğer bir sonuç, tarananların çok büyük kısmı normalden fazla kilolu idi, yüzde 35'i aşırı kilolu, yüzde 45'i ise obezdi.

Ultrasonografide de çarpıcı bir sonuç saptandı. Toplumun yüzde 60'ının karaciğeri yağlıydı. Bu karaciğer yağlanması kilo artımı ve yaş artışı ile ilişkili bulundu. Ultrasonografide de karaciğer yağlanmasının belirgin olarak karaciğer büyümesine neden olduğu tespit edildi. Yine ultrasonografi ile toplumun yüzde 7'sinde safra kesesi taşı olduğu tespit edildi. Bu da kilo ve yaş artışı ile artıyordu. Ultrasonografi yapılanların üçte birinde en az bir tıbbi sorun olduğu tespit edildi.

Türkiye'de ilk kez yapılan gastrointestinal hastalıkların değerlendirildiği toplum taraması çalışması ile obezitenin ve karaciğer yağlanmasının çok sık olduğu, olguların üçte birinde Gastrointestinal Sistem Hastalığı olduğu ve kadınlarda sıklığın belirgin arttığı ortaya konuldu."

Prof. Dr. Orhan Sezgin, gastroenterolojik hastalıkların gerek sıklığı ve gerekse de oluşturduğu mali yük ile toplum sağlığı açısından ciddi bir sağlık sorunu olduğunu da vurguladı.

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