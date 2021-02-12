Topuk çatlağı deyip geçmeyin! Tedavi edilmediğinde enfeksiyon bütün vücuda yayılabilir

Topuk çatlağının oluşması için, cildin aşırı kuru olması ve topuğun basıncının çok fazla olması gerekir. Yanlış ayakkabı ve terlik gibi malzemeler de bunu tetikler. Aşırı cilt kuruluğu da topuk çatlağını hızlandıran bir deri hastalığıdır.

TOPUK ÇATLAĞININ OLUŞMA SEBEBİ NEDİR?

Cildin elastikiyeti kalmadığı zaman, aşırı derecede kuruma başlayan ve gerginlik oluşan her yerde topuk çatlağı oluşur. Vücut ağırlığımızın büyük bir bölümü topuğa doğru baskı yapıyorsa, bu baskı neticesinde gerilme çok daha fazla yaşanır. Dolayısıyla topuğun dış kenarlarında bir takım küçük yarılmalar görülür.

Topuk çatlaklarına bakım yapılmazsa ciddi sorunlar haline gelebilir. Özellikle diyabet ayaklarda, topuk çatlakları önemli yaraların oluşmasına sebep olur.

TOPUK ÇATLAĞI NE GİBİ SORUNLARA SEBEP OLUR?

Bu çatlaklar sonuçta deri yırtıkları olduğu için, içeriye birçok bakterinin, parazitlerin, virüslerin girişine fırsat verir.

Dolayısıyla o bölgede topuk çatlağı dışında ekstra farklı problemler karşılar. Bunlar enfeksiyon, farklı bulaşıcı hastalıklar olabilir. Deri yırtıklarının içerisinde mantar gibi birçok deri hastalığı da olabilir. Bu yüzden deri yırtıkları fark edildiği zaman tedavi edilmesi gerekir.