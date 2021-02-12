Topuk çatlağı deyip geçmeyin! Tedavi edilmediğinde enfeksiyon bütün vücuda yayılabilir

Topuk çatlağının oluşması için, cildin aşırı kuru olması ve topuğun basıncının çok fazla olması gerekir. Yanlış ayakkabı ve terlik gibi malzemeler de bunu tetikler. Aşırı cilt kuruluğu da topuk çatlağını hızlandıran bir deri hastalığıdır.
Cildin elastikiyeti kalmadığı zaman, aşırı derecede kuruma başlayan ve gerginlik oluşan her yerde topuk çatlağı oluşur. Vücut ağırlığımızın büyük bir bölümü topuğa doğru baskı yapıyorsa, bu baskı neticesinde gerilme çok daha fazla yaşanır. Dolayısıyla topuğun dış kenarlarında bir takım küçük yarılmalar görülür.
Topuk çatlaklarına bakım yapılmazsa ciddi sorunlar haline gelebilir. Özellikle diyabet ayaklarda, topuk çatlakları önemli yaraların oluşmasına sebep olur.
Bu çatlaklar sonuçta deri yırtıkları olduğu için, içeriye birçok bakterinin, parazitlerin, virüslerin girişine fırsat verir.
Dolayısıyla o bölgede topuk çatlağı dışında ekstra farklı problemler karşılar. Bunlar enfeksiyon, farklı bulaşıcı hastalıklar olabilir. Deri yırtıklarının içerisinde mantar gibi birçok deri hastalığı da olabilir. Bu yüzden deri yırtıkları fark edildiği zaman tedavi edilmesi gerekir.
Özellikle diyabet ayaklarda deri yırtıkları çok daha fazla önem kazanır. Çünkü bu kişilerde deri yırtığının kapanması çok kolay değildir.
Topuk çatlağı oluşmaması için öncelikle ayakların nem seviyesi ve cildin elastikiyeti çok önemlidir. Derideki çatlakları önlemek için, derinin etrafındaki sertleşmeleri temizlemek, daha sonra da o kişinin ayağına uygun nemlendiricilerle nem seviyesini arttırıp çatlamayı önlemek gerekir.
Öncelikle topuğun nemlendirilmesi ile işe başlanabilir. Bunun için cildi hazırlamak gerekir.
Yaklaşık 38 derece sıcaklığında ılık bir suya, ayak banyo tozunu ya da deniz tuzunu dökerek ayağı 20 dakika kadar bekletmek faydalı olacaktır. Ardından aşırı kabuklaşmış tabakalar ponza taşıyla fazla baskı yapılmadan temizlenmelidir. Sonrasında yumuşatıcı kremleri sürüp, üzerine de çorap giyerek, nemlendiricinin cildin içerisine daha fazla nüfus etmesini sağlayabilirsiniz.
Topuk çatlakları tedavi edilmezse, deri yırtıkları daha derin hale gelir ve tedavisi daha uzun sürer. Yırtıklar ne kadar büyük ve çoksa, bakteri ve mikropların içeri girme ihtimali de artar. Dolayısıyla da ayak şişmeler, enfeksiyonun bütün vücuda yayılması gibi hiç beklenmeyen sorunlarla karşılaşılabilir. O yüzden topuk çatlağının derhal tedavi edilmesi gerekir. Topuk çatlağı mevcutken de mutlaka iyi steril edilmelidir.
Topuk çatlağının olduğu bölge, özellikle topuğun dışa doğru dönen kısmındadır. Topuk çatlakları cildin nem seviyesi azaldığında ve aşırı derecede kuruma başladığında ortaya çıkar. Bu gerginlikle birlikte topuğun dışa dönen kısımlarında bir takım deri yırtıkları gerçekleşir.
Öncelikle çatlağın olduğu bölgede kuru tabakaların temizlenmesi gerekir. Daha sonra çatlakların etrafındaki kuru tabakalar temizlenir. Böylece çatlağın yarılmasına daha çok sebep olan kuruma ve gerilme tedavi edilir. Tüm bu çalışmalar yapılırken antiseptik ürünler kullanılır. Çatlağın ne kadar hızlı kapanması isteniyorsa, bölgenin o kadar çok iyi korunması lazımdır.
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