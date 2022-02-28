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Topuk dikeniniz varsa size neyin iyi geleceğini biliyoruz! İşte topuk dikeniyle baş etmenize yardımcı olacak yöntemler...

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Topuk dikeni, uzun saatler ayakta duran ya da kilo problemi olan bireylerde sık görülen bir rahatsızlık. Tedavi edilmediği takdirde topuk bölgesinde hareket etmeyi kısıtlayacak boyutta ağrılara ve ısı artışına sebep olabiliyor. Topuk dikeninin teşhisi zor olsa da doğal tedavi yöntemlerini uygulamak oldukça kolay. İşte topuk dikeniyle savaşanların şikayetlerini dindirecek ipuçları...

Topuk dikeniniz varsa size neyin iyi geleceğini biliyoruz! İşte topuk dikeniyle baş etmenize yardımcı olacak yöntemler...

Topuk dikeni, topuk kemiği ve ayak kemeri arasında kalsiyum birikmesi sonucu oluşan sivri uçlu kemik büyümeleri olarak tanımlanıyor. Kemik büyümesi, her zaman gözle görülür olmayabiliyor. Ayrıca topukta oluşan her ağrı da topuk dikenine işaret etmiyor. Bu sebeple teşhisi uzman doktorlara bırakmak oldukça önemli. Gelelim topuk dikeni tedavisinde uygulanabilecek yöntemlere...

BOL BOL İSTİRAHAT EDİN

Topuk dikeni tedavisinde ilk önerilen yöntem, istirahat etmek. Ayağınızı dinlendirmek, topuğunuzda oluşan ağrının şiddetini azaltmak için oldukça önemli. Aynı zamanda dinlenmek, yürürken uyguladığınız baskıyı ortadan kaldıracağı için topuğunuzda oluşan iltihabı ve buna bağlı şişliği de azaltabilir.

SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN

Topuk bölgesine 15 dakika boyunca soğuk uygulaması yapmak, bölgedeki ağrı ve şişliğin hafiflemesine yardımcı olur. Topuk dikeni semptomlarını hafifletebilmek adına düzenli olarak soğuk uygulaması yapabilirsiniz.

TOPUK DİKENİ EGZERSİZLERİNE ÖNCELİK VERİN

Topuk dikeni egzersizleri, topuk dikeni şikayetlerini hafifletebileceği gibi hastalığın geçmesini de sağlayabilir.

  • Sırt üstü uzanın. Ayak bileklerinizi kendi etrafında döndürün. Bu hareketi iki yön için de tekrarlayın.

  • Bir sandalyeye oturun ve ayak çukurunuzun altına bir şişe alın. Şişeyi ileri ve geri götürecek şekilde ayağınızı hareket ettirin. Bu hareketi birkaç dakika boyunca yapabilirsiniz.

  • Bir sandalyeye oturup ayaklarınızı uzatın. Ayak çukurunuzun altından bir egzersiz bandı geçirin. İki elinizle bandı tutun ve kendinize doğru çekin. Bu hareketi yaparken dizinizi bükmemeye dikkat edin. Beş saniye boyunca bu şekilde durun ve diğer ayağa geçin.

EPSOM TUZUNUN ŞİFASINDAN YARARLANIN

İçeriğinde magnezyum ve kükürt bulunan epsom tuzunun ağrı kesici özelliği olduğu biliniyor. Topuk dikeni sebebiyle oluşan ağrıları geçirebilmek için su dolu bir kabın içine 3 kaşık epsom tuzu ekleyin ve karıştırın. Ayaklarınızı bu kabın içinde 45 dakika boyunca bekletin. Bekletme aşamasında topuğunuza masaj yapabilirsiniz.

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