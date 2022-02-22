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Topuklu ayakkabı ile zorlanmadan yürümeniz mümkün! İşte kolayca yürümenizi sağlayacak tüyolar…

22.02.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Topuklu ayakkabı birçok kadının zarif kombinlerinin temel parçası. İster şık bir akşam yemeğine ister işe giderken topuklu ayakkabı tercih etmek istiyor olabilirsiniz. Zarif görüneyim derken topuklu ayakkabı yüzünden acı çekmemek için bazı ipuçlarına ihtiyacınız olabilir. İşte topuklu ayakkabıyla yürümekte zorluk çekiyorsanız alışkanlık haline getireceğiniz basit yöntemler!

Topuklu ayakkabı ile zorlanmadan yürümeniz mümkün! İşte kolayca yürümenizi sağlayacak tüyolar…

Topuklu ayakkabı giymek her ne kadar şık görünmenizi sağlasa da ayaklarınızı ve sizi yorabilir. Ancak üzülmeyin, çözümü var! İyi bir topuklu ayakkabı iyi bir yürüyüşle birleştiği zaman podyumda yürüyor gibi hissedebilirsiniz. Düz bir çizgide ilerlediğinizi düşünerek minik adımlarla ve acele etmeden yürüyerek doğru ritmi bulacaksınız. Bunun yanında doğru ayakkabı seçimi için dikkat etmeniz gerekenler var. Gelin topuklu ayakkabı ile nasıl yürümeniz gerektiğine ve diğer detaylara birlikte bakalım…

TOPUKLU AYAKKABININ VE AYAĞIN ORTAK İHTİYAÇLARI

İnce topuklu veya kalın topuklu olabilir, ayakkabının sürekli ayağınızdan çıkmaması için ayakkabı içlerini pudralamayı deneyebilirsiniz. Gün içerisinde terleme veya ayağın şişmesi ayakkabının sürekli ayağınızdan çıkmasına sebep olur. Bunun yanında ayağının kuru olması da sürtünmeyle birlikte ayağı tahriş eder. Ayağınıza hafif nemlendirici sürerek bu ihtimali ortadan kaldırabilirsiniz.

AYAĞINIZA UYGUN AYAKKABIYI SEÇERKEN DİKKATLİ OLUN

Ayakkabı seçerken modelinin yanında dikkat etmek zorunda olduğunuz bazı püf noktaları var. Dikkat edeceğiniz bu detaylarla en sevdiğiniz modellerin içinde zarifçe yürüyeceksiniz. Bunun için yeni bir ayakkabı satın alırken ayakkabıyı denediğiniz zaman dilimi oldukça önemli. Bütün günün yorgunluğuyla şişmiş ayaklarla ayakkabı deneyin. Ayağın en geniş haliyle ayakkabı denerseniz günün tamamında sizi rahat ettirecek bir topuklu ayakkabı seçmiş olursunuz. Deri bir taban veya tabanlık kullanmayı tercih ederek de içinde hep sabit kalacak ve kaymadan emin adımlarla yürüyebileceksiniz.

TOPUKLU AYAKKABI İLE DOĞRU YÜRÜME ŞEKLİ

Bir spor ayakkabı ile yürüyor gibi topuklu ayakkabıyla yürümeyi kimse beklemiyor. Ancak topuklu ayakkabıyla da spor ayakkabı ile yürüdüğünüz gibi rahat ve emin adımlar atmak mümkün. Adım atarken en büyük hata önce parmak uçlarıyla yere basmak oluyor. Eğer önce topuk sonra parmak uçlarınız değecek şekilde adım atarsanız daha zarif görünen adımlarınız olacak. Bunun yanında yüksek topuğun vücut duruşuna önemli bir etkisi var. Öne eğilmeden ve dik durarak topuklu ayakkabıyı taşımak sizi olduğunuz en zarif halinize büründürecek. Küçük adımlarla ve acele etmeden ilerleyerek de doğru yürüyüşü tamamlamış olacaksınız.

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