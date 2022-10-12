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Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Meclis'te yeni torba yasa düzenlemesi için geri sayım

12.10.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Torba yasa düzenlemesinin maddeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın gündeminde bulunuyor. 48 maddelik torba kanun teklifinde çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteği, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz olarak geri ödenmesi gibi ekonomiye ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan Torba Kanun teklifi ile ilgili detaylar merak edildi. Birçok vatandaş internette araştırma yapıyor. Peki, TBMM'ye sunulan torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Meclis'te yeni torba yasa düzenlemesi için geri sayım

Torba yasa düzenlemesi elektrik ve doğal gaz desteği, icrada olan 2 bin TL altındaki borçların silinmesi, personele nakdi verilecek yemek yardımının vergiden muaf tutulması gibi ekonomşye yönelik düzenlemeleri içeriyor. 48 maddelik yeni torba yasa teklifinin ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Torba yasa maddeleri ve detaylar haberimizde...

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TORBA YASA MADDELERİ NELER?

Torba Yasa Torba Kanun teklifi 48 maddeden oluşuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen torba kanun teklifi işverenleri, personelleri, çalışan vatandaşları ve sosyal güvenlik desteklerinden yararlanan kişileri ilgilendiriuor.

Bahsi geçen kanun teklifi ile bugüne dek uygulanan bazı cezaların silinmesi amaçlanırken, çalışan kişilere yeni destekler getirilmesi hedefleniyor.

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Meclis'e sunulan yeni torba kanun teklifi ile çalışan kişilere ödenen yemek ücretinden yine çalışanlara ödenecek ısınma ve elektrik desteklerine, 65 yaş aylığından evde bakım yardımına ve pandemi döneminde uygulanan kısa çalışma ve nakdi ücret desteğine kadar çok sayıda konuda değişiklik yapılacak.

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YENİ TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Torba yasa geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Bahsi geçen düzenleme ile birlikte öğrencilerin KYK borçlarının faizi silinirken, 2.7 milyarlık maske cezası da iptal edilecek.

Yeni torba yasanın önümüzdeki günlerde Meclis'te kabul edilip yürürlüğe gireceği ön görülüyor.

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torba yasa tbmm türkiye büyük millet meclisi
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