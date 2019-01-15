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'Torbacı Nene' için mahkeme kararını verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 09:43 | Son Güncelleme

'Torbacı Nene' lakaplı 58 yaşındaki Melike Kaplanoğlu, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme kararıyla birlikte 5 aydır tutuklu bulunan Kaplanoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

'Torbacı Nene' için mahkeme kararını verdi!

Beyoğlu’nda geçtiğimiz Ağustos ayında 800 narkotik polisinin katıldığı operasyonuyla yakalanan ‘Torbacı Nene’ lakaplı 58 yaşındaki Melike Kaplanoğlu’nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Melike Kaplanoğlu ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Beyoğlu’nda düzenlenen operasyonla yakalanan Melike Kaplanoğlu’nun üzerinde satışa hazır 25 parça halinde toplam ağırlığı 22 gram uyuşturucu, 5 adet yeşil reçeteye tabi hap ile uyuşturucu satışından elde edilen 205 lira para ve hint keneviri bitki parçaları ele geçirildiği anlatıldı. Savcı, mütalaasında Torbacı Nene’ lakaplı Kaplanoğlu’nun uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezalandırılmasını istedi.

"UYUŞTURUCUYU KULLANMAK İÇİN ALDIM, SATMAM"

Son savunması sorulan tutuklu sanık Melike Kaplanoğlu, uyuşturucu ticareti yapmadığını kaydederek beraatini istedi. 5 yıldan beri esrar kullandığını anlatan Kaplanoğlu, “Yakalanan uyuşturucu maddeleri Tarlabaşı’nda sokak satıcılarından kullanmak için 200 lira karşılığı satın aldım. Uyuşturucu satmam. Sadece kullanırım. Beraatıma karar verilsin” dedi.

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8 YIL 4 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, Melike Kaplanoğlu’nu uyuşturucu madde ticareti yapmaktan önce 10 yıl hapis ve bin gün adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra ‘Torbacı Nene’nin cezasında iyi hal indirime giderek verilen cezayı 8 yıl 4 ay hapis ve 833 gün adli para cezasına düşürdü.

Mahkeme 833 gün adli para cezası karşılığı Melike Kaplanoğlu’nun günlüğü 20 liradan 16 bin 600 lira adli para cezasına ödemesine mahkum etti.

Mahkeme heyeti kararla birlikte sanık Kaplanoğlu’nun tahliyesine karar verdi. (İHA)

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