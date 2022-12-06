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Torium AVM çalışma saatleri nedir? Torium AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş merkezleri son zamanlarda çok fazla tercih edilir. Alışveriş merkezleri hem alışveriş imkânı hem de bir bireyin gün içinde güzel vakit geçirebileceği bir ortamdır. Özellikle hafta sonları alışveriş merkezlerinin en yoğun olduğu zamanlardır. Her alışveriş merkezinin kendine göre açılış ve kapanış saatleri olabilmektedir. Peki, Torium AVM çalışma saatleri nedir?

Torium AVM çalışma saatleri nedir? Torium AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri ülkemizde çok sık tercihe edilen alışveriş mekânlarıdır. Birden fazla etkinliğin aynı anda yapılabileceği alışveriş merkezleri, her yaş grubuna hitap eder. Torium AVM de sıklıkla tercih edilen alışveriş merkezidir. Torium AVM’yi ziyaret etmek isteyen bireyler alışveriş merkezinin açılış ve kapanış saatleri ile hafta sonu çalışma durumlarını öğrenmeye çalışırlar.

Torium AVM saat kaçta açılıyor?

Torium AVM çalışma saatleri de ülkedeki diğer alışveriş merkezleri benzerlik gösterse bile kendine özgü saatlerde açılabilmektedir. Torium AVM de müşterileri tarafından açılış saati öğrenilmeye çalışılan bir alışveriş merkezidir. Torium AVM açılış saati 10.00 olarak belirtilmiştir. Torium AVM’yi tercih eden müşteriler sabah 10.00 itibari ile alışveriş merkezini ziyarete başlayabilirler. Torium AVM çalışma saatleri içerisinde müşterilerine birden fazla imkân ve markayı sunar.

Torium AVM saat kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri genel olarak benzer saatlerde kapansa da kendi içlerinde değişkenlik gösterebilmektedir. Torium AVM çalışma saatleri dâhilinde belirlenen kapanıl saati de diğer AVM çalışma saatleri ile benzerdir. Torium AVM kapanış saati 22.00 olarak belirtilmiştir. Torium AVM’de işi olan müşterilerin saat 22.00’ye kadar işlemlerini hâlletmeleri gerekir.

Torium AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Alışveriş merkezleri genel olarak hafta içi ve hafta sonu hizmet verir. Genel olarak hafta sonu alışveriş merkezleri daha yoğun olur. Hafta sonları yoğunluk sebebi ile Torium AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati önem taşır. Alışveriş merkezlerinin hafta sonu çalışma saatleri merak konusudur.Torium AVM hafta sonu hizmet verir yani cumartesi ve pazar günleri de Torium AVM açıktır. Torium AVM hafta sonu hafta sonu çalışma saatleri 10.00 - 22.00 saatleri arasındadır.

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