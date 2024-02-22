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Torun dehşeti kamerada! Zile basıp saklandı, kapıyı açan dedesine kurşun yağdırdı

22.02.2024 11:30 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde kan donduran bir silahlı saldırı olayı yaşandı. K.E.K. (17), evine geldiği dedesi M.A.'nın (74) ziline basıp saklandı. M.A., kapıyı açınca kabusu yaşadı. Torunu koşar adımlarla gelerek yaşlı adamı tabancayla bacağından vurdu. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İşte detaylar...

Torun dehşeti kamerada! Zile basıp saklandı, kapıyı açan dedesine kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, dün saat 09.30 sıralarında Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta meydana geldi. Dedesinin ikamet ettiği adrese giden K.E.K. (17), zile basıp ardından saklandı. Bir süre sonra kapıyı açan 74 yaşındaki dedesi M.A.’yı gören K.E.K., koşar adımlarla yanına gittiği dedesini bacağından tabancayla vurdu.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı dede, ambulansa alınarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

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DEDESİNİ VURDUĞU ANLAR KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde; şüphelinin dedesinin oturduğu dairenin ziline basıp saklandığı, kapıyı açan dedesini tabancayla ateş edip bacağından vurduktan sonra kaçtığı görülüyor.

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Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan K.E.K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi. Zanlının buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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İzmir silahlı saldırı dede torun
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