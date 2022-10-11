Toshiba BIOS tuşu nedir? Toshiba laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

BIOS sistemi masaüstü ya da dizüstü olması fark etmeksizin her cihazda yaşanan sorunlarda ve arızalarda kullanılır. BIOS menüsünden yapılan işlemler ile cihaz eski performansında çalışmaya devam edebilir. Bu sistem bilgisayar üzerinde birçok işlev görür.
Farklı markalarda ve modellerde BIOS menüsüne ulaşmanın farklı kısayol tuşları vardır. BIOS tuşunun bilinmediği durumlarda birkaç adım uygulanarak BIOS tuşunu öğrenmek mümkündür.
Bilgisayarlarda bir arıza ya da sorun yaşandığında BIOS menüsünden gerekli güncelleme ya da sıfırlamalar yapılabilir. Yaşanan sorun bu sayede giderilecektir. Her bilgisayarın kısayol BIOS menüsüne ulaşma tuşu farklı olabilir.
Örnek olarak Toshiba marka ve Satellitte model bir cihaz için F12 tuşu BIOS menüsüne kısa yoldan ulaşma tuşudur.
Bilgisayar yeniden başlatıldığında ya da ilk açılışında F2 tuşuna basılı tutularak aynı anda bilgisayarın açma düğmesine basılır. BIOS ekranı gelene dek F2 tuşuna basmaya devam edilir. Açılan ekranda birçok işlemi gerçekleştirmek mümkündür.
İşlemler sırasında bir sorun yaşansa dahi BIOS'u var sayılan fabrika ayarlarına geri döndürerek bu sorundan kurtulmak mümkün olur. Toshiba i5 bir cihaz için shift tuşu kullanılır. Bu cihazlarda BIOS arayüzü daha farklıdır. Bunun için şu adımlar uygulanır:
Bazı modeller için F11 veya delete tuşları da işe yarayabilir. Tüm adımlar bu tuşlarla denenerek BIOS menüsünün kısayol tuşunu bulmak mümkün olur.
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