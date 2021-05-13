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Tosunun saldırdığı çiftçi hastanelik oldu

13.05.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, beslemeye çalıştığı tosunun boynuz darbesiyle yaraladığı çiftçi Cemil Polat (52) hastaneye kaldırıldı.

Tosunun saldırdığı çiftçi hastanelik oldu

Olay, saat 17.00 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Konaközü köyünde yaşandı. İddiaya göre, hayvanlarını beslemek için ahıra giren Cemil Polat, tosunlardan birinin saldırısına uğradı.

GÖĞÜS VE BAŞ BÖLGESİNDEN YARALANDI

Tosunun boynuz darbelerine maruz kalan Polat, göğüs ve baş bölgesinden yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Polat, daha sonra sevk edildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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Sivas
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