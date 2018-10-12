HABER

Toyota değerli markalar sıralamasında zirvedeki yerini korudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:19 | Son Güncelleme

Toyota Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen "Dünyanın En Değerli Markaları" araştırmasının otomobil kategorisinde zirvedeki yerini korudu

İSTANBUL (AA) - Toyota, Interbrand'in her yıl gerçekleştirdiği "Dünyanın En Değerli Markaları" araştırmasında bir kez daha otomotiv kategorisinde zirvede yer almayı sürdürüyor.

Toyota açıklamasına göre, Toyota Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen "Dünyanın En Değerli Markaları" araştırmasının otomobil kategorisinde zirvedeki yerini korudu.

"Dünyanın En Değerli Markaları” araştırmasında 2018 yılında da zirveyi kaptırmayan Toyota, otomobil endüstrisindeki lider kimliğini pekiştirirken marka değerini de bir önceki yıla göre yüzde 6 artırmayı başardı. Toyota, herkes için hareket özgürlüğü sağlayan çözümler üreterek öne çıkarken, teknoloji konusunda da başarısını ortaya koyuyor. Interbrand tarafından yayınlanan rapora göre Toyota’nın marka değeri de 53 milyar 404 milyon dolara yükseldi. Interbrand’ın "Dünyanın En Değerli Markaları" araştırmasında yer almak için şirketlerin bazı önemli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bunlardan biri de şirket kârının en az yüzde 30’unun markanın ana ülkesi dışından gelmesi gerekiyor. Ayrıca markaların Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi pazarlarda önemli bir yere sahip olması da dikkate alınıyor.

PARTNERWhatsApp kullanıcıları tehlikede!WhatsApp kullanıcıları tehlikede!
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilikSuudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik
Bursa'da yıkılma tehlikesine karşı tahliye edilen apartman mühürlendiBursa'da yıkılma tehlikesine karşı tahliye edilen apartman mühürlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Toyota

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Adana'da dolandırıldığını söyleyen pazarcının yaptıkları şaşkınlık yarattı

Adana'da dolandırıldığını söyleyen pazarcının yaptıkları şaşkınlık yarattı

Kameraya fena yakalandı! Suç ortağı aranıyor

Kameraya fena yakalandı! Suç ortağı aranıyor

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.