Toyota değerli markalar sıralamasında zirvedeki yerini korudu

İSTANBUL (AA) - Toyota, Interbrand'in her yıl gerçekleştirdiği "Dünyanın En Değerli Markaları" araştırmasında bir kez daha otomotiv kategorisinde zirvede yer almayı sürdürüyor.

Toyota açıklamasına göre, Toyota Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen "Dünyanın En Değerli Markaları" araştırmasının otomobil kategorisinde zirvedeki yerini korudu.

"Dünyanın En Değerli Markaları” araştırmasında 2018 yılında da zirveyi kaptırmayan Toyota, otomobil endüstrisindeki lider kimliğini pekiştirirken marka değerini de bir önceki yıla göre yüzde 6 artırmayı başardı. Toyota, herkes için hareket özgürlüğü sağlayan çözümler üreterek öne çıkarken, teknoloji konusunda da başarısını ortaya koyuyor. Interbrand tarafından yayınlanan rapora göre Toyota’nın marka değeri de 53 milyar 404 milyon dolara yükseldi. Interbrand’ın "Dünyanın En Değerli Markaları" araştırmasında yer almak için şirketlerin bazı önemli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bunlardan biri de şirket kârının en az yüzde 30’unun markanın ana ülkesi dışından gelmesi gerekiyor. Ayrıca markaların Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi pazarlarda önemli bir yere sahip olması da dikkate alınıyor.

