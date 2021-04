Toyota'nın geleceği: Toyota bZ4X duyuruldu!

Elektrikli otomobil üretimi hız kazanmaya başladı. Günümüzde Tesla'nın otomobilleri her ne kadar bu konuda öncü olarak görülse de içten yanmalı motor kullanan geleneksel otomobil üreticileri de elektrikli otomobillerini tanıtarak bu kervana katıldı. Şimdi Japon üretici Toyota, yeni elektrikli SUV modeli Toyota bZ4X'i bizzat paylaştı.

TOYOTA BZ4X NELER SUNUYOR?

Toyota bZ4X'in başındaki bZ harfleri, 'Beyond Zero'yu temsil ediyor. Beyond Zero, otomobil üreticisinin elektrikli otomobil ailesine karşılık geliyor. Yani bu aile, daha da genişleyecek gibi görünüyor. Zaten Toyota da toplam elektrikli model sayısını 2025 yılına kadar yaklaşık 70'e çıkartmayı planlıyor. Bu modellerden 15'inin ise tamamen elektrikli olacağı belirtiliyor.

DAHA YENİLİKÇİ BİR RAV4 GİBİ

bZ4X'i Subaru ile ortaklaşa geliştirilen bir model. Bu yeni araç, iki şirket tarafından ortaklaşa geliştirilen elektrikli otomobillere özel e-TNGA platformunu benimsiyor. bZ4X, uzun bir dingil mesafesini kısa bir çıkıntıyla birleştiriyor. Bu da D segment sedan otomobiller ile karşılaştırılabilecek daha geniş bir iç mekanı beraberinde getiriyor. Otomobil tasarım detayları ile Rav4'ü andırsa da ondan çok daha yenilikçi bir model gibi görünüyor. Direksiyon simidi de bunun bir ispatı niteliğinde.