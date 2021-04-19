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Toyota'nın geleceği: Toyota bZ4X duyuruldu!

19.04.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota, bZ (Beyond Zero) serisinin ilk modeli olacak Toyota bZ4X'in konsept versiyonunu görücüye çıkardı. Subaru ile ortaklaşa gerçekleştirilen otomobil, Japon üreticinin geleceğini temsil ediyor.

Toyota'nın geleceği: Toyota bZ4X duyuruldu!

Elektrikli otomobil üretimi hız kazanmaya başladı. Günümüzde Tesla'nın otomobilleri her ne kadar bu konuda öncü olarak görülse de içten yanmalı motor kullanan geleneksel otomobil üreticileri de elektrikli otomobillerini tanıtarak bu kervana katıldı. Şimdi Japon üretici Toyota, yeni elektrikli SUV modeli Toyota bZ4X'i bizzat paylaştı.

Toyota bz4x tasarım

TOYOTA BZ4X NELER SUNUYOR?

Toyota bZ4X'in başındaki bZ harfleri, 'Beyond Zero'yu temsil ediyor. Beyond Zero, otomobil üreticisinin elektrikli otomobil ailesine karşılık geliyor. Yani bu aile, daha da genişleyecek gibi görünüyor. Zaten Toyota da toplam elektrikli model sayısını 2025 yılına kadar yaklaşık 70'e çıkartmayı planlıyor. Bu modellerden 15'inin ise tamamen elektrikli olacağı belirtiliyor.

Toyota bZ4X

DAHA YENİLİKÇİ BİR RAV4 GİBİ

bZ4X'i Subaru ile ortaklaşa geliştirilen bir model. Bu yeni araç, iki şirket tarafından ortaklaşa geliştirilen elektrikli otomobillere özel e-TNGA platformunu benimsiyor. bZ4X, uzun bir dingil mesafesini kısa bir çıkıntıyla birleştiriyor. Bu da D segment sedan otomobiller ile karşılaştırılabilecek daha geniş bir iç mekanı beraberinde getiriyor. Otomobil tasarım detayları ile Rav4'ü andırsa da ondan çok daha yenilikçi bir model gibi görünüyor. Direksiyon simidi de bunun bir ispatı niteliğinde.

Toyota bz4x iç tasarım

Otomobil, fazlasıyla kaslı gibi duruyor. Arka tarafta ise tek parçalı LED stop lambaları bulunuyor. Son olarak Toyota'nın, Toyota bZ4X'in teknik özelliklerini açıklamadığını belirtelim. Bu yüzden otomobilin nasıl bir güç sunduğu hakkında maalesef pek bir fikrimiz yok.

Toyota bz4x dış tasarım

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TOYOTA'NIN HEDEFİ 2022

Toyota, Toyota bZ4X'i Japonya ve Çin'de üretmeyi planlıyor; 2022'nin ortalarında modelin dünya çapında satışına başlanması bekleniyor.

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