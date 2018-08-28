Toyota Uber'e otonom sürüş yatırımı yapıyor

Toyota yetkilileri, iki şirket arasında genişletilecek ortaklığın Uber'in sürücü ağına katılacak sürücüsüz (otonom) arabaların seri üretimini kapsadığını açıkladı. Şirketlerin ortak basın açıklamasında, otonom sürüş teknolojisinin Toyota'nın özel üretim araçlarına entegre edileceği belirtildi.

Toyota Uber'e yatırım yapıyor

BBC'nin haberine göre işbirliği, Toyota'nın 2021 yılında deneme sürüşlerine başlayacak Sienna Minivan model arabasını temel alarak başlayacak.

Toyota-Uber anlaşması, Uber'in eriyen değerini de 72 milyar dolara çıkaracak. Uber'in 2017 yılı toplam zararı 4,5 milyar dolara ulaşmıştı. Bu yılın ikinci yarısındaki zararı da 400 milyon dolardan fazla.

Mart ayında ABD'nin Arizona eyaletinde Uber'e ait bir sürücüsüz aracın deneme sürüşü sırasında bir yayaya çarparak ölümüne neden olması da, şirketi zor durumda bıraktı. Kaza sonrasında bir süre çalışmalarına ara veren Uber, daha sonra yaptığı açıklamada testlere yeniden başlanacağını duyurmuştu.

Toyota ile Uber'in ortaklığı daha önceye dayanıyor