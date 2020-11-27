HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Toyota veganlar için harekete geçti!

Toyota veganlar için harekete geçti!

27.11.2020 16:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Toyota veganlar için harekete geçti!

Toyota, veganlar için yeni bir çalışmaya imza attı. Çıkan bir habere göre Toyota ve Lexus, bir markayla ortaklık kurarak Vegan sürücülerini en yakın restorana ulaştıracak.

Veganlık, bazı nedenlerle hayvan kökenli gıdaları ve diğer hayvansal ürünleri kullanmayı reddetmek demek. Dünya çapında veganlığı seçen milyonlarca kişi var. Hatta yapılan bir araştırma, sadece ABD'de 9.6 milyon kişinin vegan olduğunu ortaya koydu. Hal böyle olunca vegan restoranların da sayısında artış görüldü. Ancak veganlar için çalışan tek işletmeler restoranlar değil. Bu anlamda Toyota / Lexus da önemli bir adım atmış durumda.

TOYOTA SÜRÜCÜLERİNİ EN YAKIN VEGAN RESTORANA GÖTÜRECEK

VegNews'in haberine göre Toyota vegan sürücüler için yeni bir çalışma yaptı. Bu çalışma ile birlikte bir marka ile anlaşan Toyota, Destination Assist özelliği ile birlikte artık sürücüleri en yakın vegan restorana götürecek. Sürücüler, kendi tercihlerine uygun vegan restoranları navigasyon sisteminde filtreleyip seçebilecek. Daha sonra yapılması gereken tek şey hedef olarak belirlenen restorana güvenli bir şekilde varmak olacak.

Vegan

Yeni Toyota Yaris Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Yeni Toyota Yaris fiyatlarıYeni Toyota Yaris Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Yeni Toyota Yaris fiyatları

Toyota ve Lexus otomobillerinde kullanılacak olan bu yeni özellik, ilk olarak ABD'de başlayacak. Fakat daha sonra ABD dışındaki ülkelere de bu sistemin entegre edilmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!

En Çok Okunan Haberler

İstenmeyen mesajlar 1 Aralık’ta son bulacak

İstenmeyen mesajlar 1 Aralık’ta son bulacak

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Ümran’ı görenler gözlerine inanamıyor! Photoshop sanıyorlar

Ümran’ı görenler gözlerine inanamıyor! Photoshop sanıyorlar

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürüyor! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor

Yüzlerce araç çürüyor! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor

Tesla Roadster için Elon Musk'tan 'rengarenk' açıklama!

Elon Musk açıkladı, grafik tasarımcılar harekete geçti!

Sürüş asistanları hem güvenli hem de tehlikeli mi?

Sürüş asistanları hem güvenli hem de tehlikeli mi?

Tesla Model X otomobillerini geri çağıracak

Tesla Model X otomobillerini geri çağıracak

Hyundai Bayon'un gizemi sonunda netleşti!

Bayon'un gizemi sonunda netleşti!

Yeni Toyota Yaris Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Yeni Toyota Yaris fiyatları

Yenilenen süpermini otomobil Türkiye'de!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.