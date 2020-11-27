Toyota veganlar için harekete geçti!

Veganlık, bazı nedenlerle hayvan kökenli gıdaları ve diğer hayvansal ürünleri kullanmayı reddetmek demek. Dünya çapında veganlığı seçen milyonlarca kişi var. Hatta yapılan bir araştırma, sadece ABD'de 9.6 milyon kişinin vegan olduğunu ortaya koydu. Hal böyle olunca vegan restoranların da sayısında artış görüldü. Ancak veganlar için çalışan tek işletmeler restoranlar değil. Bu anlamda Toyota / Lexus da önemli bir adım atmış durumda.

TOYOTA SÜRÜCÜLERİNİ EN YAKIN VEGAN RESTORANA GÖTÜRECEK

VegNews'in haberine göre Toyota vegan sürücüler için yeni bir çalışma yaptı. Bu çalışma ile birlikte bir marka ile anlaşan Toyota, Destination Assist özelliği ile birlikte artık sürücüleri en yakın vegan restorana götürecek. Sürücüler, kendi tercihlerine uygun vegan restoranları navigasyon sisteminde filtreleyip seçebilecek. Daha sonra yapılması gereken tek şey hedef olarak belirlenen restorana güvenli bir şekilde varmak olacak.

Toyota ve Lexus otomobillerinde kullanılacak olan bu yeni özellik, ilk olarak ABD'de başlayacak. Fakat daha sonra ABD dışındaki ülkelere de bu sistemin entegre edilmesi bekleniyor.

