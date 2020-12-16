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Toyota yeni Hilux ile 2021 Dakar Rallisi’ne katılacak

16.12.2020 15:35 | Son Güncelleme:
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Toyota yeni Hilux ile 2021 Dakar Rallisi’ne katılacak

Toyota yeni Hilux ile 2021 Dakar Rallisi’ne katılacak. Toyota Gazoo Racing, 3 Ocak 2021’de Suudi Arabistan’ın liman şehri Cidde’de başlayacak olan 2021 Dakar Rallisi’ne yeni Hilux ile katılacak.

Toyota yeni Hilux ile 2021 Dakar Rallisi’ne katılacak. 2012 yılından bu yana Dakar’da mücadele eden yarış takımı, 2021’de yüksek deneyimi olan sürücülerle ile birlikte rally-raid dünyasındaki yeni isimlerden oluşan bir kadro oluşturacak. Kadroda dört yeni Hilux’ın yanı sıra Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel; Giniel de Villiers/ Alex Haro; Henk Lategan/Brett Cummings ve Shameer Variawa/Dennis Murphy ikilisi yer alacak.

Toyota yeni Hilux ile 2021 Dakar Rallisi’ne katılacak

2021 DAKAR RALLİSİ İÇİN YENİ HILUX YENİDEN TASARLANDI

Toyota Gazoo Racing, 2021 Dakar Rallisi’nde Toyota Hilux’ın son versiyonu ile mücadele edecek. Bu araç Güney Afrika’da yer alan efsanevi Kyalami Grand Prix Pisti’nin yakınında yer alan takımın merkezinde yapıldı ve geliştirildi. Yarışlarda kendini kanıtlayan Hilux üzerine yapılan araç, ortadan motorlu, bağımsız süspansiyona ve dört çeker sürüşe sahip. Yıllar boyunca sürekli olarak geliştirilen araç, aynı zamanda Dakar’da sağlamlığını bir kez daha kanıtladı.

Toyota yeni Hilux ile 2021 Dakar Rallisi’ne katılacak

YENİ TOYOTA HILUX HANGİ MOTOR İLE YARIŞACAK?

2021 yılı için aracın altyapısı ve geometrisi değiştirilmezken süspansiyonlarda ve atmosferik V8 motorda güncellemeler yapıldı. 2021 Toyota Hilux yarış aracının dış tasarımı ise üretim versiyonu yeni Hilux’ın tasarımını yansıtacak şekilde kapsamlı olarak değiştirildi.

Toyota yeni Hilux ile 2021 Dakar Rallisi’ne katılacak

2021 DAKAR RALLİSİ’NDE YENİLİKLER

2021 Dakar Rallisi bir kez daha sadece Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek ve 3 Ocak’ta ekipler Cidde’den yola çıkacaklar. 2021 rotası, 2020 yarışına benzer bir bölgeden geçecek ancak organizatörler tamamen yeni bölümlerle daha zorlayıcı bir yarış hazırladılar. 2021 Dakar Rallisi 15 Ocak’ta başladığı yerde tamamlanacak.

Toyota yeni Hilux ile 2021 Dakar Rallisi’ne katılacak

2021 yarışı için yeni bir dijital bir yol kitabı kullanılacak. Bu rota, her etabın hemen başlangıcında kullanıma açılacak. Bu yeni yaklaşım 2020 Dakar Rallisi’nin bazı etaplarında denenmişti ve şimdi ise 2021’de tüm etaplarda kullanılacak. Yeni format, rallinin yarış komiserleri ve görevliler tarafından daha kolay takip edilmesini sağlarken aynı zamanda daha tahmin edilemez mücadelelerin olmasını sağlayacak.

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