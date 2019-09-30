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Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 21:36 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, cipten inen yüzlerinde toz maskesi olan 2 kişi, otomobilin camını kırarak saniyeler içinde çantayı çalıp kaçtı. Olay anı yakındaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

Olay bugün öğleden sonra, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi’nde İlçe Tapu Müdürlüğü önünde meydana geldi. Caddeye gelerek yol kenarına park edilen cipten yüzlerinde toz maskesi olan 2 kişi indi. 2 kişi, park ettikleri aracın arkasında bulunan otomobilin camını kırarak içerisinde bulunan çantayı aldı, ardından da geldikleri cipe binerek kaçtı.

Bu sırada yakındaki bir kişi, toz maskesi takan kişileri görünce şüphelenerek olay anını saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

ÇANTADA 130 LİRA VARDI

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, aracı soyulan kişiye haber verdi. Adı açıklanmayan kişi, çalınan çantasında bazı evrakla birlikte sadece 130 TL olduğunu söyledi.

Cipin plakasını tespit eden polis, cipi kullanan ve otomobilin camını kırıp çantayı çalan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Kocaeli Darıca toz maskeli hırsızlar soygun

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