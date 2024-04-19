HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Toz taşınımı uyarısı: O bölgeyi etkisi altına aldı! Maskesiz dışarı çıkmayın

Toz taşınımı uyarısı: O bölgeyi etkisi altına aldı! Maskesiz dışarı çıkmayın

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.04.2024 14:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, toz taşınımı ile ilgili olarak KOAH ve astım hastalarında tozun bazı problemlere yol açabileceğini belirterek, risk grubunda olan vatandaşların dışarı çıkarken maske takmaları önerisinde bulundu.

Toz taşınımı uyarısı: O bölgeyi etkisi altına aldı! Maskesiz dışarı çıkmayın

Alanya’da ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde toz taşınımı meydana geldi. Bazı araç camlarının tozla kaplandığı görülürken, bazı esnafın ürünlerinin de tozla kaplandığı gözlemlendi.

RİSK GRUBUNDAKİLER DIŞARI ÇIKARKEN MASKE TAKMALI

TOZ FIRTINASI6

Toz taşınımı ile ilgili konuşan Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, söz konusu tozun insan sağlığında bazı etkilerinin olduğuna dikkat çekti. Burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı gibi belirtilerin olabildiğini belirten Aldemir, “Bölgemizde Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı bugünlerde kendini çok hissettirir hale geldi. Bu tozun özellikle mikro partiküllerden oluşması insan sağlığında da bazı olumsuz etkiler yapabiliyor. Özellikle burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı, gözlerde kızarıklık, göz yaşarması gibi belirtilere neden olabiliyor. Risk grubu dediğimiz yaşlılar, KOAH, astım hastaları ve küçük çocuklarda da bazı alerjik problemlere yol açabiliyor. Risk grubunda olanların dışarı çıkarken mümkün olduğunca maske takmasını öneriyoruz. Astım ve KOAH hastalarının da düzenli olarak kullandıkları ilaçları bugünlerde kullanabilirler. Meteorolojiden de bu tozun birkaç gün içinde etkisini azaltacağı belirtiliyor. İlaçları kullanmaları durumunda herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır” dedi.

"ETRAFIMIZ, ARAÇALARIN ÜZERİ TOZARLA KAPLANDI"

TOZ FIRTINASI7

İlçe merkezinde esnaflık yapan Kemal Eras isimli vatandaş ise, “Afrika üzerinden geldiği söylenen yoğun bir toz bulutu vardı. Etrafımız, araçların üzeri tozlarla kaplandı. Özellikle dışarıda ürünü olan esnaflarımıza zararı oldu. Tozdaki bakteri, virüs taşınmış olabilir. Vatandaşlara, hayvanlara zararı olabilir. Toz nedeniyle camları silmek zorunda kaldık. Özellikle araçlar, camlar, evlerin camları tozlarla kirlendi. Vatandaşa iş çıktı” diye konuştu.

(İHA)

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli'de feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralıKırklareli'de feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı
CHP'nin acı günü! Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede bir araya geldiCHP'nin acı günü! Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede bir araya geldi
İsrail sadece kendisinde olan savaş uçağını mı kullandı?İsrail sadece kendisinde olan savaş uçağını mı kullandı?
Anahtar Kelimeler:
toz taşınımı
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammı bekleyenler dikkat! 6 aylık enflasyon için Merkez Bankası'ndan yeni veri! Zam oranı belli oldu

Emekli zammı bekleyenler dikkat! 6 aylık enflasyon için Merkez Bankası'ndan yeni veri! Zam oranı belli oldu

AK Parti'den CHP'ye geçmişti! Saymaz'dan CHP'li başkana sert sözler: Dakika bir gol bir, kendi iktidarınızı sabote ediyorsunuz

AK Parti'den CHP'ye geçmişti! Saymaz'dan CHP'li başkana sert sözler: Dakika bir gol bir, kendi iktidarınızı sabote ediyorsunuz

Hafta sonu için karar alındı, ünlüler de tek ses oldu

Hafta sonu için karar alındı, ünlüler de tek ses oldu

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran 'İmamoğlu' sözleri

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran 'İmamoğlu' sözleri

Zayıflamak isterken hayatı kabusa döndü! Yemek bile yiyemiyor

Zayıflamak isterken hayatı kabusa döndü! Yemek bile yiyemiyor

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü bakın nerede yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü bakın nerede yakalandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.