Toz taşınımı uyarısı: O bölgeyi etkisi altına aldı! Maskesiz dışarı çıkmayın

Alanya’da ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde toz taşınımı meydana geldi. Bazı araç camlarının tozla kaplandığı görülürken, bazı esnafın ürünlerinin de tozla kaplandığı gözlemlendi.

RİSK GRUBUNDAKİLER DIŞARI ÇIKARKEN MASKE TAKMALI

Toz taşınımı ile ilgili konuşan Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, söz konusu tozun insan sağlığında bazı etkilerinin olduğuna dikkat çekti. Burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı gibi belirtilerin olabildiğini belirten Aldemir, “Bölgemizde Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı bugünlerde kendini çok hissettirir hale geldi. Bu tozun özellikle mikro partiküllerden oluşması insan sağlığında da bazı olumsuz etkiler yapabiliyor. Özellikle burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı, gözlerde kızarıklık, göz yaşarması gibi belirtilere neden olabiliyor. Risk grubu dediğimiz yaşlılar, KOAH, astım hastaları ve küçük çocuklarda da bazı alerjik problemlere yol açabiliyor. Risk grubunda olanların dışarı çıkarken mümkün olduğunca maske takmasını öneriyoruz. Astım ve KOAH hastalarının da düzenli olarak kullandıkları ilaçları bugünlerde kullanabilirler. Meteorolojiden de bu tozun birkaç gün içinde etkisini azaltacağı belirtiliyor. İlaçları kullanmaları durumunda herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır” dedi.

"ETRAFIMIZ, ARAÇALARIN ÜZERİ TOZARLA KAPLANDI"

İlçe merkezinde esnaflık yapan Kemal Eras isimli vatandaş ise, “Afrika üzerinden geldiği söylenen yoğun bir toz bulutu vardı. Etrafımız, araçların üzeri tozlarla kaplandı. Özellikle dışarıda ürünü olan esnaflarımıza zararı oldu. Tozdaki bakteri, virüs taşınmış olabilir. Vatandaşlara, hayvanlara zararı olabilir. Toz nedeniyle camları silmek zorunda kaldık. Özellikle araçlar, camlar, evlerin camları tozlarla kirlendi. Vatandaşa iş çıktı” diye konuştu.

(İHA)





