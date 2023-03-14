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Trabzon'da CHP İl Başkanlığı binasını kurşunlamışlardı! 2 kişi tutuklandı

14.03.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon CHP İl Başkanlığı'nın camı ile aynı binadaki bir iş yerinin dış cephesine kurşun isabet etmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinde, olay sırasında alkollü olduklarını, doldur boşalt yaparken silahın ateş aldığını iddia ettikleri belirtildi.

Trabzon'da CHP İl Başkanlığı binasını kurşunlamışlardı! 2 kişi tutuklandı

Trabzon'da, CHP İl Başkanlığının bulunduğu binaya kurşun isabet etmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

CHP İl Başkanlığının da bulunduğu binada ateşli silahla mala zarar verme olayı ihbarı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.E.B, A.S.S. ve B.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Trabzon CHP İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti! Trabzon CHP İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti!

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.B. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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NE OLMUŞTU?

CHP İl Başkanlığının da bulunduğu binada ateşli silahla mala zarar verme olayı gerçekleştiği ihbarının alınmasının ardından başlatılan soruşturmada, dış cephe kaplamasına ve aynı binada bulunan bir iş yerine mermi isabet ettiği belirlenmişti.

Kamera kayıtlarından, olayın 12 Mart saat 02.05'te çeşitli suçlardan kaydı bulunan Y.E.B, A.S.S. ve B.Y. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, aşırı derecede alkollü olduklarını, olayın Y.E.B'nin havaya doğru doldur boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaşandığını ve herhangi bir kasıt unsuru bulunmadığını beyan ettiği bildirilmişti.

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Trabzon CHP

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