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Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:04 | Son Güncelleme

Trabzon'da, sosyal ve kültürel yaşam alanı için süren deniz dolgusuna toprak taşıyan 3 kamyon, çöken dolgu toprağına saplandı.

Dolgu ile sürüklenen kamyonlar, kıyıda asılı kaldı. Tarım toprağı kullanılıyor iddiaları ile gündeme gelen dolgu için 2 gün önce uzmanlar 'dolgu kriterlerine uygun çalışma yapılmıyor, çökme olabilir' uyarısında bulunmuştu.

Trabzon'da kamyonlar kıyıda asılı kaldı

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800 bin metrekarelik alanda sürdürülen sosyal ve kültürel yaşam alanı dolgu inşaatında toprak taşıyan 3 kamyon, çöken dolgu toprağına saplandı.
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Dolgu ile sürüklenen kamyonlar, deniz kıyısında asılı kaldı. Sürücülerinin terk ettiği kamyonlar için olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, dolguya gömülen kamyonları kurtarmak için çalışma başlattı. Deniz dolgu çalışmasına ise ara verildi.
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'ÇÖKME OLABİLİR' UYARISI YAPILMIŞTI

'ÇÖKME OLABİLİR' UYARISI YAPILMIŞTI
Trabzon'da süren sosyal ve kültürel yaşam alanı projesi, dolguda tarım toprağı kullanıldığı iddiaları ile tartışmalara neden olmuştu. Uzmanlar, dolguda tarım toprağı kullanılmasının zararlarına dikkat çekmiş, dolguda oluşturacağı risklere işaret etmişti.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez Yöneticisi Vildan Özmen de yapılan projede çökmelerin olacağını belirterek "Trabzon’da yapılan bütün dolgularda aynı problemler yaşanıyor. Burada yapılan dolguda, dolgu kriterlerine uygun çalışma yapılmıyor. Önce kayaç toprağını sermeleri lazım. Sonra üzerine bitkisel toprak dediğimiz örtü toprağını kesinlikle koruma altına almaları gerekiyor. Peyzajda kullanılan toprakla maalesef dolgu yapılıyor. Zemin sağlamlaştırmaya gitmeleri gerekiyor. Eğer işlem yapılmazsa bu durum çökmeye neden olabilir" ifadelerini kullanmıştı.
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Trabzon deniz dolgusu

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