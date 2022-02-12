Trabzon'da feci kaza! Araç 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

Feci kaza, Araklı-Bayburt karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi kavşağından yola çıkan ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, seyir halindeki pikap ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil 3 parçaya bölünürken, kazayı gören çevredeki vatandaşları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3’ü Trabzon’a sevk edilirken, 2 kişi Bayram Halil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Hamit Çebi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)



