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Trabzon'da feci kaza! Araç 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

12.02.2022 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Araklı ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobilin 3 parçaya bölündüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Trabzon'da feci kaza! Araç 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

Feci kaza, Araklı-Bayburt karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi kavşağından yola çıkan ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, seyir halindeki pikap ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil 3 parçaya bölünürken, kazayı gören çevredeki vatandaşları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3’ü Trabzon’a sevk edilirken, 2 kişi Bayram Halil Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Yaralılardan Hamit Çebi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Trabzon
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