Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde fuhuş yapıldığı yönünde ihbar alıp, harekete geçti.
Ekipler, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki bazı otel ve restoranlara baskın düzenledi. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 16 kadın gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
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