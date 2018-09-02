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Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 08:22 | Son Güncelleme

Trabzon'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 16 kadın, gözaltına alındı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde fuhuş yapıldığı yönünde ihbar alıp, harekete geçti.

Ekipler, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki bazı otel ve restoranlara baskın düzenledi. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 16 kadın gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon fuhuş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hep kadınlar gözaltına alınıyor şu dindar her yerde tekbir getiren sahte dindarları münafıkları neden tutuklamiyorsunuz korkuyormusunuz
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