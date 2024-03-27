HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Trabzon’da içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük! 3 işçi hayatını kaybetti... Yürek yakan görüntü

Trabzon’da içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük! 3 işçi hayatını kaybetti... Yürek yakan görüntü

27.03.2024 15:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edilirken, toprak altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon’da içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük! 3 işçi hayatını kaybetti... Yürek yakan görüntü

Trabzon’un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Saat 13.30 sıralarında meydana gelen göçükte
müteahhit firmaya bağlı 3 işçi toprak altında kaldı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İşçilerin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

1

Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.

2

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kasadaki paraları çaldıktan sonra dükkan ortasına tuvaletini yaptıKasadaki paraları çaldıktan sonra dükkan ortasına tuvaletini yaptı
Çakarlı araçlarla seçim konvoyuÇakarlı araçlarla seçim konvoyu
Bir ili yasa boğan olay! Tabutundaki detay yürekleri dağladıBir ili yasa boğan olay! Tabutundaki detay yürekleri dağladı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Göçük
En Çok Okunan Haberler
Ödemeler yarın hesaplarda!

Ödemeler yarın hesaplarda!

Hem CHP'yi hem DEM Parti'yi Diyarbakır'dan hedef aldı!

Hem CHP'yi hem DEM Parti'yi Diyarbakır'dan hedef aldı!

Trabzon’da içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük!

Trabzon’da içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük!

SGK girişi 2000- 2008 olanlar dikkat! 10 yıl erken emeklilik için çizelge netleşti

SGK girişi 2000- 2008 olanlar dikkat! 10 yıl erken emeklilik için çizelge netleşti

Kayseri'de polis 10 milyon yıllık fosil ele geçirdi

Kayseri'de polis 10 milyon yıllık fosil ele geçirdi

Antalya’da akıllara durgunluk veren olay! Okula giden kız çocuğuna böyle saldırdı…

Antalya’da akıllara durgunluk veren olay! Okula giden kız çocuğuna böyle saldırdı…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.