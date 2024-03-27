Trabzon’da içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük! 3 işçi hayatını kaybetti... Yürek yakan görüntü

Trabzon’un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Saat 13.30 sıralarında meydana gelen göçükte

müteahhit firmaya bağlı 3 işçi toprak altında kaldı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İşçilerin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





