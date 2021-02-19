Trabzon'da 'koronavirüs' alarmı! Vali böyle isyan etti: Allah rızası için daha ne diyelim

Sağlık Bakanlığının geçtiğimiz günlerde "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımladığı verilere göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında her 100 bin kişide vaka sayısının en çok olduğu şehrin Trabzon olduğunun açıklamasıyla kentte harekete geçildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye’deki ilk günlerinden itibaren inişli ve çıkışlı haritasıyla dikkat çeken Trabzon’da tabloya göre her 100 bin kişide 228 bin 2 vaka tespit edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün açıkladığı tabloda Trabzon yer almadı.

Kentte koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığı tespit edilirken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu geçtiğimiz gün bir ilçede gizli bir şekilde nişan yapıldığının tespit edildiğini belirterek, nişan sonrası 20’in üzerinde pozitif vaka çıktığını söyledi.

'BU HEPİMİZİN SIKINTISI'

Pandeminin başladığı ilk günden itibaren Trabzon’da 9 bin 251 kişiye toplamda 15 milyon 313 bin TL’lik ceza kesildiğini vurgulayan Vali Ustaoğlu, “Sayın bakanımız hafta başında açıkladığı il bazlı vaka sayısında Trabzon son hafta birinci sıradaydı. Biz hemen akabinde kendi içimizde kaymakamlarımızla ve İl Sağlık Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla bir araya gelerek bir değerlendirme yaptık. Bilim Kurulu Üyemiz Tevfik Özlü hocamızı da davet ederek onunda fikirlerinden istifade edelim istedik. Son açıklanan rakamlarda hafta başında Trabzon birinci ama bölge olarak birinciyiz. Yani Trabzon 1, Rize 2 ve devamında yine Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerimizde bölgesel bazlı bir artış söz konusu. Biz bunu açıkçası biraz son 1 aydır mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığının seyretmesine bağlı olarak vatandaşlarımızın biraz başta sosyal mesafeye uymama gibi özellikle baştan beri üzerinde ısrarla durduğumuz bazı tedbirlerde gevşemeler olduğu kanaati hasıl oldu. Arkadaşlarla yapmış olduğumuz değerlendirmede özellikle aile içi buluşmalar, toplu bir araya gelmeler maalesef biz bunu takipte zorlanıyoruz. Her eve bir polis görevlendirmek kolay değil. Bu konuda çağrıda bulunuyoruz istirham ediyoruz. Bu sıkıntı hepimizin sıkıntısı” diye konuştu.