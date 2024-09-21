Trabzon’da sağanak yağış felaketi! Hayat durdu, yollar kapandı, hastaneyi su bastı, işitme engelli bir kişi kayıp…

Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Şiddetli sağanak sonucu Araklı-Bayburt kara yolu trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yol tek taraflı trafiğe açıldı.

Araklı ve Sürmene ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli sağanak nedeniyle Araklı-Bayburt kara yolu ulaşıma kapanırken, park halindeki araçlar suya gömüldü. Belediye ekipleri yollarda su tahliyesi ve temizlik için iş makineleriyle çalışma başlattı. Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonrası Araklı- Bayburt kara yolu tek yönlü trafiğe açıldı. Bölgede aralıklarla devam eden yağışlarla ilgili vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda valilik uyarılarda bulunuldu.

SU BASAN HASTANEDE HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. Bahçesi suyla dolan hastane AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti. Öncelikle Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere nakledildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Metrekareye 160 kilogram yağışın düştüğü Araklı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde Yanbolu Deresi de taştı. Taşkın sonrası yol ve bazı tarım arazileri sularla kaplandı. Derenin olduğu bölgede mahsur kalan bir kişi, küçük çocuğu ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince iş makinesi kepçesiyle kurtarıldı. Kurtarılan baba-oğul güvenli bölgeye alındı. DSİ'den 44 personel, yaklaşık 40 iş makinesiyle su taşkınlarına müdahalede bulundu.

Araklı'nın yanı sıra Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde de aralıklarla süren sağanak sonrası Araklı İlçe Kaymakamlığı'nda Trabzon Valiliği öncülüğünde kriz koordinasyon merkezi oluşturuldu. Kriz merkezinin koordinasyonunda, sel ve heyelanla ilgili ihbar gelen noktalara ekipleri yönlendirildi.

Trabzon’da etkili olan sağanak yağışla birlikte Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AFAD, ilçe belediyeleri bütün kurum ve kuruluşlar sahada etkin mücadele başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arsin, Araklı, Sürmene ve Yomra ilçelerinde yoğun yağışların yol açtığı su taşkınlarına ve heyelanlara 73 makine ve bütün ekipleri ile müdahale etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 28 mahalleden 265 ihbar alındığını belirerek, “Şehrimizin doğu ilçeleri Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra’da aşırı yağışlar meydana geldi. İlçelerimiz normalin üzerinde bir yağış aldı. Araklı Kaymaklığımızda bir kriz koordinasyon merkezi oluşturduk. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, komşu belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz ve bütün kurumlarımız iş birliği halinde çalışmalarını sürdürüyor. Arsin Yolüstü Mahallemizde bir yavrumuz risk altındaydı; onu kurtardık. Hayati tehlikesi yok. İnşallah can kaybımız olmayacak. Asıl hasar tespitimiz yarın yapılacak. Araklı Devlet Hastanesi’nde hastalarımız biraz mağdur oldu. Acil ve yoğun bakımda tahliye gerektirenlere AFAD, itfaiye ve bütün ekiplerimiz müdahale etti. Onların tahliyesini sağlıyoruz. Önceliğimiz can kaybının olmaması. 28 mahallemizden 265 ihbar aldık. Birçok mahallemize ulaşım kapalı" dedi.

Gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran Başkan Genç, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarımızla seferber olmuş durumda. Şu anda mahsur kalan, ulaşamadığımız vatandaşımız yok. Yolu kapalı olduğu için bizden haber bekleyen Arsin Güneyce Mahallemizde vatandaşlarımız vardı, onlara da ulaşıldı. Tedbirlerimizi alıyoruz. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Ekipler, selin vurduğu ilçelerde iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

'SELDE İŞİTME ENGELLİ KİŞİ KAYIP'

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sel ve taşkınlar yaşanan ilçelerde incelemelerde bulundu. Vali Yıldırım, Sürmene ilçesinde işitme engelli Ali Kemal Demir adlı kişiden haber alınamadığını belirterek, "Su basan işlerinde su tahliyesi sağlandı. İşite engeli 1 vatandaşımızdan haber alamadığımızı biliyoruz. Bu vatandaşımız işitme engelli olduğu için cep telefonu taşımıyor. Kendisine ulaşmaya gayret ediyoruz. En son yatsı namazından sonra camiden çıkmış, sonrasında kendisinden haber alınamadı. Ümit ediyoruz kendisinden sağlıklı bir haber alırız. Bunun dışında bölgede yağış etkisi azaldı. Sarı kod uyarısı kaldırıldı. Biz yine de teyakkuz halindeyiz" dedi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır