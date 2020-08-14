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Trabzon'da şiddetli yağış! 1 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 19:27 | Son Güncelleme

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelanda bir kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'da şiddetli yağış! 1 kişi hayatını kaybetti

Vali İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, Of'ta bugün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldiğini, bazı mahalle yollarının kapandığını belirtti.

Sefaköy Mahallesi'nde 3, Yemişalan'da 3, Sugeldi Mahallesi'nde 1 vatandaşın mahsur kaldığını ifade eden Ustaoğlu, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin çalışmalarıyla bu vatandaşların bulundukları yerden kurtarıldığını söyledi.

"BİR VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ"

Ustaoğlu, şu an için ulaşılamayan vatandaş kalmadığını kaydederek, "Ancak yeni gelen bir habere göre, Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir vatandaşımız vefat etti." dedi.

Ustaoğlu, bölgede yol açma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle ilçede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

AFAD, 112 Acil Servis, Sürmene Arama Kurtarma, Karayolları, Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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