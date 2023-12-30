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Trabzon'da şoke eden olay! Engelli kızını öldürüp intihar etti

30.12.2023 18:56 | Son Güncelleme:
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dehşet dolu bir olay yaşandı. Zihinsel engelli kızını tabanca ile öldüren baba intihar etti. Eve giren yakınları kızı ve babayı kanlar içerisinde görünce durumu 112'ye bildirdi.

Trabzon'da şoke eden olay! Engelli kızını öldürüp intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Toklu Mahallesi'nde bulunan Gül Sitesi'nin 6. katında yaşayan Yaşar Aytekin (80) ve engelli kızı Gülgün Aytekin’e (52) ulaşamayan yakınları çilingirle eve girdi. Eve giren yakınları Yaşar Aytekin ve kızını kanlar içerisinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Yaşar Aytekin'in tabancayla kızını öldürdükten sonra aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından baba ve kızının cenazeleri otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Trabzon Ortahisar
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