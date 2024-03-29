Trabzon yerel seçimleri canlı sonuçları! Trabzon'daki seçimde AK Parti'nin adayı Ahmet Metin Genç mi CHP'nin adayı Hasan Süha Saral mı önde?

Türkiye 10 ay sonra yeniden seçim heyecanı yaşıyor. Türkiye'nin 81 iline sandıklar kurulacak, vatandaşlar belediye başkanlarını seçecek. Seçim sonuçları merak edilen kentlerden biri de Trabzon. Trabzon'daki yarışta AK Parti'nin adayı Ahmet Metin Genç ile CHP'nin adayı Hasan Süha Saral'ın isimleri öne çıkarken avantaj hangi isimde? Trabzon seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları, anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

AK Parti adayı tercihini son yerel seçimde Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Metin Genç'ten kullandı. Trabzon'daki seçim yarışında ipi Ahmet Metin Genç mi CHP'nin adayı Hasan Süha Saral mı göğüsleyeceği pazar akşamı belli olacak.

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AK PARTİ'NİN ADAYI AHMET METİN GENÇ

1972 yılında Trabzon'da doğan Ahmet Metin Genç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundu.

2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi.

2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atandı.

2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde il başkanlığına seçildi.

2007 genel seçimlerinde 7.sıra milletvekili adayı oldu. 2014 mahalli idareler seçimlerinde Ortahisar Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı seçildi.

2019 mahalli idareler seçimlerinde yeniden seçildiği Ortahisar Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.

CHP'NİN ADAYI HASAN SÜHA SARAL

1964 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesinden Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu.

TEK bünyesinde Başmühendislik, Grup Başmühendisliği, Müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü. TELSIM, Aycell/AVEA ve TURKCELL'de yöneticilik yaptı.

2016 yılında tekrar Kamuda, Enerji Bakanlığı bünyesinde ArGe Yöneticisi olarak görev yaptı.







