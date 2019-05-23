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Trabzon'da bulunan ayı yavrusu 'Yogi', Bursa'ya gönderildi -ARŞİV

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:49 | Son Güncelleme

TRABZON’un Çaykara ilçesinde Yahya Gönlü'nün (50) evinin yakınında bulup sahip çıktığı ve Milli Parklar yetkilileri tarafından teslim alınan boz ayı yavrusu, Bursa Karacabey Ova Korusu ve Ayı Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON’un Çaykara ilçesinde Yahya Gönlü'nün (50) evinin yakınında bulup sahip çıktığı ve Milli Parklar yetkilileri tarafından teslim alınan boz ayı yavrusu, Bursa Karacabey Ova Korusu ve Ayı Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Çaykara ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde duvar ustası Yahya Gönlü, evinin yakınında bulduğu 2 aylık boz ayı yavrusuna sahip çıktı. Gönlü, 15 gündür 'Yogi' adını verdiği ve biberon ile süt içirdiği minik ayıyı Tarım ve Orman Bakanlığı 12'nci Bölge Müdürlüğü Trabzon Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim etti. Bakım ve kontrolleri yapılan boz ayı yavurusu konulduğu kafesle Bursa'daki Karacabey Ayı Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

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