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Trabzon'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:21 | Son Güncelleme

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Baba", "Heidi" ve "Kılçık Mahallesi" oyunlarını sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) sezonun yeni oyunu "Baba" ile çocuklar için "Heidi" ve "Kılçık Mahallesi"ni beğeniye sunacak.

August Strindberg'in yazdığı, çevirisini Turan Oflazoğlu'nun yaptığı "Baba"nın rejisini Bilge Emin, yönetmen yardımcılığını ise Yavuz Topçuoğlu üstleniyor.

Dekorunu Özlem Karabay, kostümlerini Ceren Karahan, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini Tuğrul Topçuoğlu, koreografisini Aslı Öztürk'ün hazırladığı oyunda, Yavuz Topçuoğlu, Didem Aygün, Mert Hürol, Fatma Kum Ertekin, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ve Efecan Baştürk rol alıyor.

Eserde, evlendikten kısa süre sonra aralarındaki ilişki güç savaşına dönen Laura ile yüzbaşı Adolf'un, bu kez kızları Bertha'nın geleceği hakkında tek söz sahibi olma arzuları anlatılıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 2 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilir.

- "Heidi"

TDT, "Heidi" adlı çocuk oyununu da seyircisiyle buluşturacak.

Johanna Spyri'nin yazdığı, Büşra Çalışkan ile Dilek Dalipler'in çevirisini yaptığı oyunun yönetmenliğini Ersin Ayhan üstleniyor.

Oyun, 3 Mart Pazar günü saat 15.00'te Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

- "Kılçık Mahallesi"

Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Mert Hürol'un yönettiği "Kılçık Mahallesi"nde, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Dilek Tunç, Yeşim Kukul, Kübra Direkli ile Ezgi Memişoğlu rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan'ın yaptığı oyunun dekoru Fatih Yarşı, kostümleri Ceren Karahan, ışık tasarımı Muharrem Boran ve müziği Kemal Günüç'e ait.

Oyun, 5 ve 6 Mart'ta saat 11.00 ve 13.00'te Haluk Ongan Sahnesi'nde minik izleyicileriyle buluşacak.

- Sergi ve konser

Ressam Burcu Öncel ile fotoğraf sanatçısı Hasan Eraydın'ın "Objektiften Subjektife Yolculuk Fotoğraf ve Resim Sergisi", Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde 2 Mart'a kadar gezilebilir.

Cem Adrian 6 Mart Çarşamba, Grup Pinhani ise 7 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür Sanat Trabzon

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