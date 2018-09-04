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Trabzon'daki silahlı yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 20:04 | Son Güncelleme

Maçka ilçesinde tabancayla 1 kadını öldürüp 3 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Coşandere mevkisindeki evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı tartışmanın ardından 68 yaşındaki Bedriye K'yi öldüren ve H.K. (40) ile B.B. (18) ve B.A.B'yi de yaralayan T.Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

T.Ç, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlı T.Ç, dün akşam saatlerinde H.K. adlı kadının Maçka'ya bağlı Coşandere mevkisinde yaşayan annesi Bedriye K'nin evine geldikten sonra çıkan tartışma sonucu evde bulunan Bedriye K, kızı H.K. ile torunları B.B. ve B.A.B'yi yanında getirdiği tabancayla ateş ederek yaralamıştı. Bedriye K. tedavi gördüğü hastenede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, diğer yaralılar ise Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alınmış, olayın ardından kaçan T.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet maçka Trabzon

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