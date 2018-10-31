Trabzon'daki taciz olayı

Trabzon Valiliği, kentte meydana gelen taciz olayının failinin tutuklandığını bildirdi.

Ortahisar ilçesinde küçük yaşta kız çocuğunun cinsel tacize uğraması olayıyla ilgili olarak Trabzon Valiliği resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, olayın failinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz Ortahisar ilçesinde meydana gelen taciz olayının faili adli makamlarca tutuklanmış, iş akdi çalıştığı belediye tarafından feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri yer aldı.

