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Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı

07.09.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğurcan Çakır, takımdan ayrı olarak antrenman yaptı

BUDAPEŞTE (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacağı H Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, maçın oynanacağı Groupama Arena'da basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.

Kafileyle birlikte Macaristan'a gelen kaleci Uğurcan Çakır, takımın antrenmanından hemen önce bireysel olarak kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman başında futbolculara saha ortasında bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından bordo-mavili takımın teknik adamı, Yusuf Yazıcı ile bir süre görüştü.

Daha sonra başlayan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.

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