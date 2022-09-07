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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Ferencvaros'a konuk oluyor

07.09.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Ferencvaros'a konuk oluyor

BUDAPEŞTE (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak.

Ferencvaros Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.

Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavili takım, karşılaşmanın oynanacağı statta TSİ 21.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Macaristan ferencvaroş

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