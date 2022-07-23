HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Trabzonspor'u Avusturya'da taraftarı yalnız bırakmadı

Trabzonspor'u Avusturya'da taraftarı yalnız bırakmadı

23.07.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İtalya'nın Torino takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, müsabakanın oynanacağı kasabaya taraftar konvoyu eşliğinde geldi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Trabzonspor'u, İtalya'nın Torino takımı ile oynayacağı maç öncesi taraftarı yalnız bırakmadı.

Bordo-mavili ekibin Bad Haring Bölgesi'nde kamp yaptığı otele gelen yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, takıma otelden çıkışında sevgi gösterilerinde bulundu.

Ellerindeki meşaleleri yakarak teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara tezahüratlar yapan taraftarlar, yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasına takımlarını konvoy eşliğinde getirdi.

Trabzonspor'un Kitzbühel Stadı'nda oynanacak karşılaşmasına da çok sayıda taraftar geldi. 5 binin üzerinde bordo-mavili taraftar, karşılaşmayı izleyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyorTrabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor
İzmir Seferihisar'da orman yangını! İzmir Seferihisar'da orman yangını!
Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle duyurdu! 'İmzalar atılacak, dünyaya müjdeyi vereceğiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle duyurdu! 'İmzalar atılacak, dünyaya müjdeyi vereceğiz'
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor futbol

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Türkiye'nin konuştuğu savcının yazışmaları ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu savcının yazışmaları ortaya çıktı!

Bir ilin kâbusu oldu! Acı haber geldi: İlk ölüm

Bir ilin kâbusu oldu! Acı haber geldi: İlk ölüm

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na jet yanıt! "Sayın başkan dedi ki..."

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na jet yanıt! "Sayın başkan dedi ki..."

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.