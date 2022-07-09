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Trabzonspor'un Slovenya kampı

09.07.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti

Yeni sezon hazırlıklarını kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Bordo-mavililer teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman yaptı.

Karadeniz ekibinin akşam basına kapalı gerçekleşen antrenmanında oyuncular, ısınma koşularının ardından koordinasyon, 5'e 2 çalışması yaptı. Bordo-mavililer, geniş alan oyunları sonrası çift kale maçla günü tamamladı.

Antrenmana sakatlığı süren Serkan Asan ile Stefano Denswil'in katılmadığı bildirildi. Bugün kampa dahil olan ancak sabah ki çalışmada yer almayan Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jean Evrard Kouassi, Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'in de yeni sezon öncesi ilk antrenmanlarına katıldıkları belirtildi.

Trabzonspor yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Trabzonspor Slovenya futbol

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