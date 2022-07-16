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Trabzonspor'un Slovenya kampı

16.07.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da bulunan Trabzonspor, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde basına kapalı çalıştı.

Karadeniz ekibi, antrenmanda teknik ısınma ve 5'e 2 çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Slovenya'daki ikinci ve son hazırlık maçını bugün TSİ 19.00'da Çekya'nın Slovacko takımıyla oynayacak.

Müsabakanın ardından bordo-mavili ekibin Slovenya kampı tamamlanacak. Futbolcular, 20 Temmuz'da Avusturya'da ikinci etap yurt dışı kamp çalışmalarına başlayacak.

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