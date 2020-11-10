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  4. Trafiği durdurup halay çektiler! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Trafiği durdurup halay çektiler! Bu görüntüler cezasız kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2020 11:33 | Son Güncelleme

Mersin'de düğün konvoyu yaparak yolu kapatan kişiler araçlarından inip halay çekti. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, araç plakalarından buldukları araç sürücülerine 2 bin 328 lira ceza kesildi.

Trafiği durdurup halay çektiler! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Yenişehir Emniyet Müdürlüğünce, dün Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı önünde trafiği durdurup halay çeken araç sürücülerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekipler, plakalarını tespit ettikleri iki aracın sürücüsünü adreslerinde gözaltına aldı.

"Trafiği tehlikeye sokma" ve "maske ve sosyal mesafeye kurallarına uymama" suçlarından 1164'er lira ceza uygulanan iki sürücü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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TRAFİĞİ KAPATIP HALAY ÇEKTİLER

Dün, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı önünde, düğün konvoyundaki bazı araçların sürücüleri trafiği kapatmış ve araçlarından inerek halay çekmiş, bu anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

AA

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