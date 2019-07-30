Trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Sultangazi Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda hafriyat kamyonu sürücüsünün, makas atarak trafikteki araçları tehlikeye düşürmesi görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 PR 099 plakalı kamyonun sürücüsünün R.O. olduğunu tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan R.O'ya aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten bin 2 lira, sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, muayenesi yapılmamış bir araca verilen izin sonrasında muayenesini yaptırmadan trafiğe çıkmaktan 488 lira ve ruhsat sahibine sürücü belgesi olmayan kişinin araç kullanmasına izin vermekten 2 bin 18 lira para cezası uygulandı.

R.O, kara, deniz veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek maddesi gereği adli işlem yapılması için Sultangazi Şehit Musafa Tercan Polis Merkezine sevk edildi.

Ekipler, aynı güzergahta yola hafriyat dökerek ilerleyen 41 RK 888 plakalı araç sürücüsü K.B'ye, yükü kara yoluna değecek, dökülecek, saçılacak, akacak şekilde yüklemekten 225 lira, muayenesi bitmiş araçla trafiğe çıkmaktan 235 lira para cezası uyguladı.

