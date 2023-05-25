Trafik cezası yapılandırma nasıl yapılır? Trafik cezası taksitlendirme nasıl yapılır, nasıl başvurulur?

Hatalı yere park etme ya da yasak olarak belirlenen bölgelerde bekleme yapma, alkollü araç kullanma, aracın muayene dönemini geçirme gibi farklı ihlallere bağlı olarak trafik cezası kesilen araç sahipleri ya da araç sürücüleri belirlenen ceza miktarını en kısa sürede yatırmalıdır. Ceza ödemesi on beş gün içinde yapıldığı takdirde indirimden yararlanılabilir. Ancak on beş iş gününü aşan ceza bedellerinde artış uygulanır. Bazı durumlarda belirlenen kurum ve kuruluşlar aracılığı ile trafik cezası yapılandırmasına da gidilebilir.

Trafik cezası taksitlendirme başvurusu nasıl yapılır?

Araç sürücüsü kendisine kesilen cezaya yapılandırmaya gitmek isterse bunun için yetkili birimlere başvuruda bulunmalıdır. Başvurular sanal ortamda internet üzerinden, internete girebilen herhangi bir cihaz aracılığı ile yapılabileceği gibi şahsen de yapılabilir. Ödemeler peşin olarak yapılabilir ancak sürücünün başvurusuna göre taksitli olarak ödeme yapabilmek de mümkündür. Ancak ilk taksit peşin olarak yatırılmalıdır. İlk taksitin yatırılmaması hâlinde trafik cezasında taksitlendirme yapılamaz. Ödemeler vergi dairelerine yapılabilir.

Trafik cezası taksitlendirme nerede yapılır?

Ödemesi gereken cezada yapılandırma yapmak isteyen araç sürücüleri taksitlendirilme için başvuru yapmalı ve ilk taksiti peşin olarak ödemelidir. Taksitlendirme işlemi trafik cezası taksitlendirme yapan bankalar aracılığı ile yapılabilir. Anlaşmalı olan ve taksitlendirme işleminin yapılabileceği bazı bankalar şunlardır:

Denizbank

Akbank

QNB Finansbank

Türk Ekonomi Bankası

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

Türkiye İş Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

Türkiye Halk Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

Trafik cezası taksitlendirme ehliyet almaya engel mi?

İlk kez ehliyet alan kişiler trafik cezasına tabi tutulduğu zaman ehliyetlerini alma konusunda herhangi bir sorun yaşamazlar. Ancak ödenmesi gereken cezanın ödemesi yapılmadan ehliyet alabilmek mümkün değildir. Bu durumda da ceza için taksitlendirme yapılabilmektedir. İlk taksitin peşin olarak ödenme mecburiyeti bu durumda da geçerlidir. Trafik cezası yapılandırma peşin ödeme indiriminden yararlanabilmek için öncelikle ilk taksitin peşin olarak ödenmesi şartı vardır. Bu ödemenin ardından yapılacak olan indirim oranı % 25’i bulmaktadır. İlk taksit zamanında ödendikten sonraki tüm taksitler ödendiğinde ve gecikme söz konusu olmadığında indirim uygulanır.



