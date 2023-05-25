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Trafik cezası nereye ödenir, trafik cezası uygulanan durumlar nelerdir? İndirimli, gecikmiş, araç muayene trafik cezası nereden ödenir?

18.05.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sürücüleri ya da araç sahipleri çeşitli nedenlere bağlı olarak kaza yapabilir ya da trafik kurallarını ihlal edebilir. Bu tür durumlarda devlet tarafından önceden belirlenen farklı ceza sistemleri devreye girer. Trafik cezası kesilen araç sürücülerinin araç muayene, gecikmiş ya da indirimli ceza ödemelerini yapabilmesi için birden fazla seçenek bulunur. Peki, indirimli, gecikmiş, araç muayene trafik cezası nereden ödenir?

Trafik cezası nereye ödenir, trafik cezası uygulanan durumlar nelerdir? İndirimli, gecikmiş, araç muayene trafik cezası nereden ödenir?

Trafik cezaları farklı nedenlere bağlı olarak kesilebilir. Araç muayenesi ile ilgili olan ihlallerde, trafik kurallarının uyulmadığı durumlarda ya da benzeri kural dışı her türlü halde kesilebilen trafik cezaları farklı yollardan ödenebilir. Cezalar, kesilme tarihi ve ödeme tarihi arasındaki gün sayısına bağlı olarak indirimli ya da gecikmiş faizli olarak değişkenlik göstermektedir.

Trafik cezası nereye ödenir?

Herhangi bir sebebe bağlı olarak trafik cezası kesilen araç sürücüsü ceza ödemesini elden ya da internet üzerinden sanal olarak yapabilir. e-Devlet sistemi aracılığı ile ceza ödemeleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca e-Devlet üzerinden aracın ya da sürücünün üzerinde bulunan ödenmemiş trafik cezaları da sorgulanabilmekte ve görüntülenebilir.

Araç sürücüsüne kesilen ceza ceza kesim tarihinden itibaren geçen ilk 15 gün iş günü içinde ödenirse ceza indirimli olarak ödenir. Aynı şekilde ödemesi geciktirilen cezalarda da belli bir oranda artış gerçekleştirilir. İndirimli trafik cezası ödemek için cezanın on beş gün içinde ödenmesi gerekir. Aksi takdirde ödeme gecikmiş trafik cezası olarak işlem görür ve faiz uygulanır. İndirimli ya da gecikmiş olan trafik cezaları e-Devlet uygulaması ya da internet sayfası dışında vergi dairelerine, anlaşmalı bankalara ya da Gelir İdaresi Başkanlığına da yapılabilir. Ödeme sırasında verilen makbuzun dijital ya da dosya ortamında saklanması önemlidir.

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Trafik cezası uygulanan durumlar nelerdir?

Ceza uygulamasına tabi tutulan durumlardan biri de araç muayenesidir. Araç muayenesi trafik cezası, aracın muayene süresi geldiği halde bu sürenin gecikmiş olması durumunda araç sahibine kesilir. Bir diğer ceza uygulaması da park cezası için geçerlidir. Trafik park cezası kurallarına göre park etmenin yasak olduğu ve park edilemez levhasının bulunduğu yerde park eden aracın sahibine ceza ödemesi yaptırımı uygulanır. Trafik para cezaları yaya geçitleri, engellilere ait park alanları, hastane, itfaiye, okul gibi bölgelerin yakınlarına park edilmesi halinde kesilir. Geçiş yollarını kapatacak biçimde park etmek ya da durmak, fabrika ya da benzeri yerlerin girişlerini ve çıkışlarını engelleyecek şekilde bekleme yapmak da trafik kuralı ihlalleri arasında yer alır.

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