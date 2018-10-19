Jandarma Genel Komutanlığında görevli 135 personel "Trafik Dedektifleri Projesi Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi"ne katılacak.

Opet'ten yapılan açıklamaya göre, 5 yıldır sürdürülen projeyle 4 milyonu aşkın çocuk ve gence ulaşıldı.

Opet’in Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ile gelenekselleştirdiği "Trafik Dedektifleri Projesi Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi", jandarma personeli için düzenlenecek.

Antalya'ya 81 ilden gelen Jandarma Genel Komutanlığına bağlı trafik hizmetlerinde görevli 135 personel, trafik dedektiflerini yetiştirmek üzere beş gün boyunca eğitim alacak.

Kentte 6. kez düzenlenecek ve ilk defa Jandarma Genel Komutanlığı personeline verilecek eğitim programının açılış toplantısı, 21 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yeni açılımla devam eden projeyle bu yıl proje paydaşları arasına Jandarma Genel Komutanlığının da dahil edilmesiyle kırsal kesimdeki, köylerdeki çocuk ve gençlerin de trafik güvenliği eğitimi alması hedefleniyor.

