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Trafik kapatıldı, vatandaşlar uzaklaştırıldı: BBP lideri Mustafa Destici'nin ziyaretinde panik anları! Bomba imha uzmanı olay yerine koştu

02.10.2023 14:55 | Son Güncelleme:
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Dünkü terör saldırısının ardından bugün Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ziyaretinde panik yaşandı. Destici'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret için belediye binasına girdi, ardından şüpheli paket ihbarı yapıldı. Ekipler harekete geçti; meydan trafiğe kapatıldı, vatandaşlar uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı geldi, özel kıyafetini giydi. Şüpheli paketle ilgili konuşan Destici dünkü saldırıya atıf yaptı.

Trafik kapatıldı, vatandaşlar uzaklaştırıldı: BBP lideri Mustafa Destici'nin ziyaretinde panik anları! Bomba imha uzmanı olay yerine koştu

Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyarete giden BBP lideri Mustafa Destici içeriye girince gelen 'şüpheli paket' ihbarı teyakkuza geçirdi. Bomba imha uzmanı sinyal kesiciyle şüpheli paketin yanına gidip patlattı. Patlatılan sefer taşı paramparça oldu ve boş çıktı. Olay yerinden ve o anlardan hareketli görüntüler geldi.

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DESTİCİ İÇERİ GİRİNCE İHBAR GELDİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün saat 11.00'de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret etti. Destici 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki Büyükşehir Belediye binasına girdikten sonra şüpheli paket ihbarı yapıldı. Meydanı ışıklandıran direğin yanındaki elektrik panosu üzerine bırakılan sefer tası için polis, meydanı yaya ve araç trafiğine kapattı. Vatandaşlar da meydandan uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra sinyal kesiciyle şüpheli paketin yanına yaklaştı ve fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı.

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Patlatıldığı için parçalanan ve boş çıkan sefer tası, olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplandı. Daha sonra meydan tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de şüpheli paketin patlatılmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’la birlikte dışarı çıktı. Destici, Başkan Zolan’la birlikte Denizli'nin simgesi olan Horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kentten ayrıldı.

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DESTİCİ: BİZ İÇERİ GİRDİK, ŞÜPHELİ PAKET İHBARI GELDİ

Olayla ilgili açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da gerçekleşen bombalı saldırı sonrası Türkiye'nin teyakkuzda olduğunu belirtip şöyle konuştu:

"Emniyet güçlerimiz daha dikkatli, daha titiz davranıyorlar. Biz de Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretimizde içeriye girdikten sonra arkadaşlar dışarıda şüpheli bir paket olduğunu ve tedbirlerin alındığını haber verdiler. Gerekli çalışmaların yapıldığını söylediler.

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Biz, Başkan Zolan'a ziyaretimizi gerçekleştirirken, şüpheli paket fünyeyle patlatıldı. Emniyetimiz gereğini yaptı. Emniyet teşkilatımıza bir kere daha titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Dünkü saldırı şunu gösterdi ki, hain terör örgütü fırsat bulduğunda yine eylemlerine devam edecek. İçişleri Bakanlığımızın, emniyetimizin, askerimizin istihbaratımızın bunlarla mücadelesi devam ediyor.

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Fırsat bulduklarında kafayı dışarı çıkardıklarında adeta 'Biz bitmedik' gibi hem Türkiye'ye hem de dünyaya mesaj vermeye çalışıyorlar. Fakat sonları da daha öncekiler olduğu gibi cehennemin dibi oluyor adeta. Dünkü saldırı da yaralanan polislerimize de acil şifalar diliyorum.”

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(DHA)

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Denizli Mustafa Destici sefer tası

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