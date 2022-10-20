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Trafik kazası geçiren son başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika açıklaması geldi! 'Dua eden herkese teşekkürler'

20.10.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Azerbaycan'a giden son başbakan Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi! Bakü'de hastaneye kaldırılan Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama gelmişti. AK Partili isimler de Yıldırım için 'Geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Son dakika bilgisine göre Binali Yıldırım'dan da ilk mesaj geldi.

Trafik kazası geçiren son başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika açıklaması geldi! 'Dua eden herkese teşekkürler'

Son dakika haberi: Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’daydı. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan kazada araçta Binali Yıldırım ile beraber koruması ve milletvekili Şamil Ayrım’ın da olduğu öğrenildi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

ARAÇ VİRAJI ALAMAYARAK KAZA YAPTI

Binali Yıldırım’ı taşıyan araç Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.

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BİNALİ YILDIRIM'IN SAĞLIK DURUMU

Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye’ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı. Milletvekili Ayrım'ın da durumunun iyi olduğu bildirildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ: TEDBİR AMAÇLI HASTANEDEYİZ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Binali Yıldırım, 'Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız.' ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım ve Ayrım'ın bulunduğu aracın Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptığı belirtildi.

Sağlık durumları iyi olan Yıldırım ve Ayrım'ın kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü'de bir hastaneye götürüldüğü aktarılan açıklamada, heyetteki AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala'nın Yıldırım ve Ayrım'a eşlik etmek üzere Bakü'de kaldığı, araç şoförünün de genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında "Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım’ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım’ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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BAKAN BOZDAĞ, BAKAN KURUM, BAKAN KİRİŞCİ, BAKAN SOYLU VE BAKAN NEBATİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyareti sırasında, trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım’a, korumasına ve milletvekilimiz Şâmil Ayrım’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, aziz milletimizi ve ülkemizi her tür kaza ve beladan korusun." sözleriyle geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Azerbaycan Karabağ'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım’a, korumasına ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Rabbim beterinden korusun." paylaşımını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yaptığı paylaşımda "Sn. Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyaretine eşlik ettiğimiz esnada trafik kazası geçiren Genel Başkanvekilimiz Sn. Binali Yıldırım’a, koruma polisine ve Milletvekilimiz Sn. Şamil Ayrım’a geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde geçirdikleri trafik kazasında ihtiyaten hastaneye kaldırılan AK Parti Genel Başkanvekilimiz Sn. Binali Yıldırım ile İstanbul Milletvekilimiz Sn. Şamil Ayrım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum..." şeklinde paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise geçmiş olsun mesajında "Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım, koruması ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ın sağlık durumlarının iyi olduğu haberini memnuniyetle aldık. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbim'den şifalar niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise "Azerbaycan programı kapsamında bulundukları Karadağ'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sn. Binali Yıldırım, İstanbul Milletvekilimiz Sn. Şamil Ayrım ve tüm heyete geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." paylaşımını yaptı.

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