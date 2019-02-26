Trafik kazasında 'alacak verecek' şüphesi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde oğlu ile birlikte yürürken minibüsün çarptığı Suriye uyruklu Hasan İdres yaralandı. İdres'in, kazadan sonra kaçan ve Suriyeli olduğu öğrenilen minibüs şöförüne 800 TL borçlu olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan Suriye uyruklu sürücü, 16 MN 004 plakalı minibüsle yol kenarında oğlu Fahri İdres ile yürüyen Hasan İdres'e çarptı. Suriye'nin Halep kentindeki çatışmada bacaklarından yaralanıp bir ay önce İnegöl'e taşındığı öğrenilen İdres, çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulurken, şoför ise olay yerinden kaçtı. Kazaya tanık olan Fahri İdres, babasının yanında gözyaşı dökerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hasan İdres, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından polisin yaptığı araştırmada Hasan İdres'in, kendisi gibi Suriyeli olan ve ismi açıklanmayan şoföre 800 TL. borcu olduğu ve iikilinin bu nedenle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Kazanın bilinçli olarak yaşandığından endişe eden polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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