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Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 17:05 | Son Güncelleme

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi defnedildi

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Uğur Sarıkaya'nın cenazesi, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Yeşilçam köyüne getirilen Sarıkaya'nın cenazesi, Cuma Mahallesi'ndeki dedesinin evine götürülerek helallik alındı.

Daha sonra köy meydanına getirilen Sarıkaya'nın cenazesi, burada kılınan namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kütahya Valisi Ömer Toraman, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Dündar, vefat eden polis memurunun babası Halil, annesi Mukadder, kardeşi Mehmet ve eşi Aynur Sarıkaya ile vatandaşlar katıldı.

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