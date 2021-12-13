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  4. Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

13.12.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir sürücü trafikte birden fazla şerit değiştirerek kazaya neden oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada sürücüye bin 627 lira ceza verildiği duyuruldu.

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

Ankara’da trafikte birden fazla şerit değiştirerek trafik kazasına sebebiyet verecek şekilde araç kullandığı tespit edilen sürücüye bin 627 TL idari para cezası uygulandı.

SÜRÜCÜ BELGESİNE DE EL KONULDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kuzey Çevre Yolu’nda birden fazla şerit değiştirerek trafik kazasına sebebiyet verecek şekilde araç kullandığı tespit edilen şahsa bin 627 TL idari para cezası uygulanarak, sürücü belgesine el koyuldu. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatılarak, araç trafikten men edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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