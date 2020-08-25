HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafikte hemşireye tokat atan adama linç girişimi

Trafikte hemşireye tokat atan adama linç girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 10:00 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta meydana gelen bir trafik kazasının ardından kaza ile ilgisi bulunmayan bir kişi araçtan inerek yol kapandığı için ambulans şoförüyle kavga etti. Daha sonra ambulanstan aşağıya inen hemşireye tokat atan maganda, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmekten son anda kurtuldu.

Trafikte hemşireye tokat atan adama linç girişimi

Olay, dün saat 13.30, sıralarında Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı Mevkiinde meydana geldi. Bir hastanın sevki sırasında ambulans ile bir araç arasında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası kısa süreliğine yol kapandı. İddiaya göre, bu sırada kazayla alakası olmayan ve yol kapandığı için sinirlenen bir şahıs, “Ambulans beni de sıkıştırdı. Artık içeride ne acelesi varsa. İçeride ne yapıyorlarsa” diyerek tartışmaya başladı. Yapılan itham karşısında sinirlenen ambulans şoförü ile şüpheli şahıs arasında tartışma çıktı. Şahsın tartışmayı ayırmak için aşağıya inen bir hemşireye tokat atmasıyla olay alevlendi. Sağlık personelinin darp edildiğini gören vatandaşlar koşarak şüpheli şahsı linç etmek istedi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafları alarak karakola götürdü. Sağlık çalışanları kendilerine saldıran şahıstan şikayetçi oldu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Twitter hesabından ambulans ekibine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “24 Ağustos'ta 112 Beylikdüzü Ambulans ekibi, Esenyurt ilçesinde saat 13.30 sularında bir hastamızı hastaneye sevk etmek için ikametgah adresinden alınıp hastaneye götürmeye çalışırken yol kenarında bulunan bir araç ile hafif bir kaza yapmıştır. Kaza sonrası durup aşağı inen 112 araç sürücümüz araçların hasar tespitini yönelik tutanak yazacağı esnada arkadan gelen (hasta yakını ve kaza ile alakası bulunmayan) bir araçtan inen üç kişinin saldırısına uğramış ve çıkan arbede sırasında olayı ayırmak ve ekip arkadaşlarını korumaya çalışan iki paramedik sağlık personelimiz de ciddi bir şekilde darb edilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların kanunlar önünde cezasız kalmaması için her türlü takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
İstanbul'u kana bulamaya gelmiş!İstanbul'u kana bulamaya gelmiş!
İbadete açılan Kariye Camii nerede? Kariye Camii tarihi!İbadete açılan Kariye Camii nerede? Kariye Camii tarihi!
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
Diğer Haberler
Başına 11 bin 500 lira ödül konmuştu! O karar durduruldu
Başına 11 bin 500 lira ödül konmuştu! O karar durduruldu
Bursa’da ne maske ne mesafe! 42 kişi yakalanmasına rağmen...
Ne maske ne mesafe! 42 kişi yakalanmasına rağmen...
Bakan Pakdemirli: Kozan'daki yangın kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli: Kozan'daki yangın kontrol altına alındı
Otobüste kadına tokat; Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Bir anda kadına tokat attı, kimse müdahale etmedi!
Manisa'da koronavirüs hastası otobüste yakalandı!
Manisa'da koronavirüs hastası otobüste yakalandı!
Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı! 'Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir'
Mehmet Ceyhan'dan kritik 'maske' uyarısı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.