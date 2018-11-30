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Trafikte korna çalanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Hasta ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 11:00 | Son Güncelleme

Trafikte dört bir yandan, gece-gündüz fark etmeksizin her dakika yükselen korna sesleri hem sürücü hem de çevredeki yayalarda psikolojik ve fizyolojik sorunlara yol açıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, gereksiz yere çalınan kornanın trafikte agresifliği ve dikkat dağınıklığını daha da artırdığını bildirdi.

Trafikte korna çalanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Hasta ediyor

Özellikle büyük şehirlerde saatlerce trafikte seyreden sürücüler, korna sesleri yüzünden büyük sıkıntı yaşıyor. Uzmanlar; korna sesine maruz kalanlarda bir dizi rahatsızlık yaşadığına dikkat çekiyor.

KAZA RİSKİ ARTIYOR, İŞİTME KAYBINA YOL AÇIYOR

Stresin türlü türlü hastalıkları tetiklediğini hatırlatan uzmanlar, korna sesinin sebep olduğu rahatsızlıkları şöyle sıralıyor: "Korna sesi ise 7 gün 24 saat maruz kaldığımız için artık farkında bile olmasak da insanı strese sokan gürültülerin başında geliyor. Korna sesinin gürültü seviyesi 120 desibeldir ve günde 7,5 dakika boyunca bu seviyedeki gürültüye maruz kalmak işitme kaybına yol açabilir. Uyku bozukluklarına sebep olabilir. Sınavlarda gençlerin konsantrasyonunu bozar. Bebekleri uykularından uyandırır. Hasta insanları rahatsız eder. Acemi sürücüleri strese sokarak kaza yapmaları riskine yol açar.Agresif bir iletişim tarzı olduğundan sürücüler arasında tartışma ve kavgalara sebep olabilir.Yayaları zor durumda bırakır. Yaşlıları rahatsız eder."

EMNİYET DE UYARDI

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı da kornanın bir ses değil, gürültü olduğunu duyurdu. Açıklamada, gereksiz yere çalınan kornanın trafikte agresifliği ve dikkat dağınıklığını daha da artırdığı vurgulandı. (İHA)

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trafik Korna sürücü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
lan ne uyaracanız siz ceza kesin bak para yok şu sıralar iyi olur sizde altyapı diye bişey yok ceza kes para kazan başka bir bok bilmezssiniz ulen gelecek nesilleri eğititelim okullara trafik talim terbiye dersi koyalım en azından yeni nesillere eğitim verin ve boylece yeni nesili eğitimli yaparsınız ama nerdeeeeeee amaç para yazık
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