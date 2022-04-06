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Trafikte şaşkına çeviren anlar! Kimse anlam veremedi

06.04.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Bağcılar semtinde trafikte yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi. İki aracın birbirine çarparak ilerlediği anlar kameralara da yansıdı.

Trafikte şaşkına çeviren anlar! Kimse anlam veremedi

İlginç olay Bağcılar ilçesinin trafiğinde yaşandı. İSTOÇ yolunda trafikte seyir halindeyken birbirlerine çarparak ilerleyen 2 minibüs, sürücüleri şaşkına çevirdi.

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Bir minibüsün önündeki diğer minibüse zaman zaman çarptığı, zaman zaman da dokunarak ilerlemeye çalıştığı o anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Sürücülerin tehlikeli yolculuğu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen trafikteki diğer sürücüler ise minibüslerin bu tehlikeli yolculuğuna kornalarına basarak tepki gösterdiler.

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Bağcılar
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